آبل هي الشركة التقنية المتربعة على عرش قائمة أفضل 500 شركة في العالم للعام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت مجلة Fortune عن تصنيفها السنوي لأفضل 500 شركة في العالم، والنتائج كانت أكثر من مثيرة للإهتمام. لأول مرة في التاريخ، فاق عدد الشركات الصينية عدد الشركات الأمريكية – 121 مقابل 129.

في عالم تكنولوجيا الأجهزة المحمولة، لا تزال شركة آبل رائدة حيث تحتل المرتبة 11 في الترتيب العام، وتليها شركة سامسونج في المرتبة 15، بينما تحتل شركة Alphabet التي تحتضن شركات مثل جوجل المرتبة 37. لأول مرة على الإطلاق، إنضمت شركة Xiaomi إلى القائمة بعدما حلت في المرتبة 468.

بينما كان من المتوقع أن تكون الشركات المعروفة مثل Microsoft و Huawei و Sony وغيرها في قائمة 2019 Fortune Global 500، فهناك شركة واحدة مفقودة، وهي شركة BBK Electronics التي تحتضن شركات كبرى مثل Oppo و Vivo و OnePlus. أيضًا، ضع في إعتبارك أن Nokia المدرجة في هذه القائمة هي شركة Nokia الفعلية التي رخصت علامتها التجارية لشركة HMD Global Oy لإستخدامها في هواتفها الذكية.

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الشركات الأخرى الجديرة بالذكر هي Foxconn التي تحتل المرتبة 23، وشركة الإتصالات الأمريكية AT&T التي تحتل المرتبة 25، والمتجر الإلكتروني JD.com الذي يحتل المرتبة 139، والشركات المصنعة للرقاقات مثل SK Hynix و TSMC و Micron التي تحتل المراتب 335 و 363 و 409 على التوالي، فضلا عن شركة Wistron المصنعة للهواتف الذكية التي حلت في المرتبة 424. سيحب عشاق شركة آبل حقيقة أن شركتهم المفضلة تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث الأرباح السنوية البالغة 59 مليار دولار أمريكي، على الرغم من المبيعات المتواضعة لهواتف iPhone في الربع الأخير.

تعتمد القائمة السنوية على إجمالي الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. على الرغم من أنها كانت تشمل في البداية شركات الصناعات الثقيلة المملوكة للقطاع الخاص والمملوكة للقطاع العام من قطاعات التصنيع والتعدين والطاقة، إلا أنها في النهاية ومع الوقت كان على القائمة أن تتوسع بسبب تطور المشهد الاقتصادي.