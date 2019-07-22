جوجل تذكر الجميع أن Google Stadia ليست هي ” نتفليكس للألعاب “

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة جوجل عن خدمة الألعاب السحابية Google Stadia، أعلنت أن أحد الخيارات التي يمكن أن يتطلع إليها المستخدمون هو خطة الإشتراك البالغة 9.99 دولار أمريكي. تسمح خطة الإشتراك هذه للاعبين ببث ألعابهم بجودة أعلى، مع منح اللاعبين أيضًا إمكانية الوصول إلى كتالوج الألعاب القديمة، ولكن جوجل تريد توضيح الغرض من هذه الخطة.

أثناء جلسة ” إسئلني أي شيء ” على الشبكة الإجتماعية Reddit، قال مدير خدمة Google Stadia في شركة جوجل، السيد Andrey Doronichev أن الإشتراك في الخدمة ليس المقصود منه أن تصبح Google Stadia هي Netflix الألعاب. ووفقا له، فقد صرح بالقول : ” لكي نكون واضحين، فإن Google Stadia Pro ليست Netflix للألعاب كما ذكر بعض الأشخاص، ستكون المقارنة الأقرب مثل Xbox Live Gold أو Playstation Plus. يحصل مشتركو Google Stadia Pro على إمكانية بث الألعاب بدقة 4K HDR، ودعم تكنولوجيا الصوت المحيطي، وخصومات حصرية، والوصول إلى بعض الألعاب المجانية، فضلا عن لعبة واحدة مجانية كل شهر، ولعبة Destiny 2 مجانًا “.

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ما تريد أن تقوله شركة جوجل في الأساس هنا هو أن اللاعبون سيشتركون في خطة Google Stadia Pro إذا كانوا يرغبون في بث الألعاب بجودة أعلى، فضلا عن مجموعة من المزايا الأخرى مثل نظام المكافآت. ومع ذلك، سيظل اللاعبون بحاجة إلى شراء ألعابهم إذا كانوا يرغبون في لعبها، مع طمأنة جوجل أنه حتى في حالة إذا قرر المطور إيقاف دعم منصة Google Stadia، فسوف يظل بإمكان اللاعب الإحتفاظ بالألعاب التي قام بشرائها. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق خدمة Google Stadia في شهر نوفمبر المقبل.