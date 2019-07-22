YouTube Music تجعل من السهل على المستخدمين التحويل بين الصوت والفيديو

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمثل إحدى ميزات YouTube Music في أنها لا تسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية فحسب، بل يمكنهم أيضًا سماع الموسيقى العادية أيضًا. ومع ذلك، عادة ما يستند ذلك على موقف واحد، حيث يمكنك إما اختيار مشاهدة فيديو موسيقي أو تشغيل الصوت الخاص به، ولكن هذا سيتغير الآن.

أعلنت اليوتيوب عن بعض التغييرات التي ستجريها لـ YouTube Music من أجل أن توفر للمستخدمون إمكانية التبديل بسهولة بين مشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية والاستماع إلى الصوت فقط. هذا يعني أنه إذا كنت تشاهد مقطع فيديو موسيقي وقررت في خضم العملية الإستماع إلى صوت الفيديو فقط، فسوف يتيح لك خيار جديد القيام بذلك بسهولة.

ووفقًا لليوتيوب، فقد صرحت بالقول : ” يعد التبديل بين الأغاني ومقاطع الفيديو الموسيقية أمرًا بسيطًا مثل النقر على زر. سوف يلاحظ المستخدمون زر فيديو في أعلى الشاشة أثناء بدء الإستماع إلى أغنية، وبنقرة بسيطة، يمكنهم بدء مشاهدة الفيديو الموسيقي على الفور أو العودة إلى الصوت فقط في نفس المرحلة من الأغنية “.

Advertisements

سيكون هذا الخيار متوفرًا للمشتركين في YouTube Premium وأيضًا في YouTube Music Premium. هذه هذه الميزة ستكون مفيدة للعديد من المستخدمين لأن اليوتيوب ستُظهر خيارًا لمشاهدة مقطع فيديو الأغنية إذا كان متوفرًا لديها، مما يسمح للمستخدمين بإكتشاف مقاطع فيديو موسيقية جديدة إذا لم يكونوا على علم بذلك.