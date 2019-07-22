اتصالات توفر باقة الحج الجديدة بزيادة عشرة أضعاف للبيانات

أعلنت اتصالات اليوم عن توفير باقة تجوال جديدة مخصصة لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، حيث تتيح لهم هذه الباقة بيانات ومكالمات صوتية لمدة 14 يومًا أثناء فترة الحج دون تغيير شريحة الهاتف.

وستكون الباقة المخصصة لزوار المناسك المقدسة متاحة في الفترة من 21 يوليو الى 19 أغسطس، ومضمنة بيانات بسعة 10 جيجابايت بالإضافة لما يصل إلى ألف دقيقة لإرسال واستقبال المكالمات الصوتية، وذلك مقابل 150 درهم فقط.

ولا يحتاج الحجاج الى تغيير شريحة اتصالات الى شريحة محلية، بل كل ما يحتاجون إليه هو تفعيل باقة الحجاج واستخدامها أثناء فترة الحج في مدة الأربعة عشر يومًا المحددة.

وكانت باقة الحجاج السابقة من اتصالات قد وفرت جيجابايت واحدة من البيانات و 200 دقيقة من المكالمات بنفس السعر وسارية لمدة 7 أيام، وبذلك تكون سعة البيانات في باقة الحجاج الجديدة قد زادت بنسبة 900 في المئة وفترة المكالمات الصوتية بنسبة 400 في المئة، كما تمت مضاعفة فترة سريان الباقة من 7 أيام الى 14 يوماً.

ويمكن للمغادرين إلى الحرمين الشريفين شراء باقة واحدة من باقة الحجاج أو عدد من الباقات لغاية 6 باقات دون الحاجة لانتظار أن تنتهي الباقة الأولى حتى يتم شراء الثانية، وذلك توفيراً لجهد ووقت زوار الشعائر المقدسة حتى يتسنى لهم التواصل مع ذويهم ومعارفهم دون عناء ودون تغيير شرائح هواتفهم، كما يمكنهم استخدام الباقة حتى في آخر يوم من سريانها.

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وتعمل الباقة تلقائياً مع كافة شركات الاتصالات النقالة بالمملكة العربية السعودية، دون الحاجة لتفعيل خدمة التجوال يدوياً.

كما تعمل باقة البيانات بكامل سرعتها طوال وقت سريانها دون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.

وتوفر باقة الحجاج إجراء واستقبال المكالمات الصوتية لجميع الأرقام بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة لعدد من الدول الأخرى.

وللاشتراك في باقة الحجاج من داخل دولة الإمارات أو من خارجها يرجى استخدام الرمز (*177#) أو ارسال رسالة نصية بالحروف (ROP) إلى الرقم 1010، أو الاشتراك عبر تطبيق اتصالات، أو الاتصال بالرقم 101، كما يمكن زيارة أي من منافذ اتصالات.