أداء RTX 2080 Super في الإختبارات يقارب بطاقة Titan V بسعر أقل

بطاقة RTX 2080 Super هي واحدة من بطاقات عائلة نفيديا الجديدة والمحسنة والتي تصدر تحت إسم Super والتي تقدم أداء أفضل وأقوى من عائلة RTX الأصلية.

وبحسب آخر نتائج ظهرت وتسربت لأداء البطاقة فإن أداءها يتقارب للغاية مع أداء Titan V التي تعتبر واحدة من بطاقات نفيديا الأكثر قوة والأغلى سعراً حيث يصل سعرها في بعض الأوقات والنسخ إلى 3000 دولار تقريباً !

من المفترض أن تصدر بطاقة RTX 2080 Super في الأسبوع القادم بسعر يقترب من 700 دولار تقريباً وهو السعر الرسمي الأولي للبطاقة ومن المتوقع أن يختلف مع بطاقات المصنعين المختلفين.

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بطاقة RTX 2080 Super هي الفرد الأخير من عائلة Super التي بدأت مع إطلاق RTx 2070 Super وRtx 2060 Super في بداية الشهر الحالي والتي إنتشرت مراجعاتهم على شبكة الإنترنت وأصبحو متاحين في أماكن كثيرة حول العالم – لم يتاحوا بعد في مصر- .

أما عن أرقام أداء البطاقة فقد جاءت مذهلة للغاية، حيث رأينا إرتفاع في أداء البطاقة مع لعبة Final Fantasy XV بنسبة 7.5% تقريباً متخطية بذلك بطاقة Titan Xp ومقاربة لـ Titan V ذات الـ 3000 دولار.

بالطبع لازلنا لم نرى نتائج البطاقة مع باقي الألعاب ولكن يمكننا أن نتوقع زيادة أكبر في باقي الألعاب، حيث أن لعبة FF XV من أكثر الألعاب ثقلاً وتطلباً لموارد الجهاز في الفترة الماضية.

المصدر.