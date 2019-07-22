تحديث VLC الجديد يغير واجهة البرنامج على الأندرويد

صدر تحديث VLC جديد على نظام Android تحت رقم 3.2 يقدم تغييرات كثيرة على واجهة البرنامج ويجعلها عصرية أكثر ومناسبة للنظام.

برنامج VLC هو واحد من أكثر برامج تشغيل ملفات الـ media والفيديو شيوعاً على هواتف الأندرويد وعلى جميع المنصات فالحقيقة، يعود هذا الأمر لكون البرنامج قديم ومعروف على أجهزة الكومبيوتر كما أنه يقدم لك تجربة تشغيل جميع ملفات Media بدون أي معاناة مع الصيغ المختلفة او طرق التكويد والتحويل المختلفة والترجمة وغيرها من الأمور كما أنه يعتبر برنامج أساسي Basic للغاية بدون تعقيد وبدون إضافات تؤثر على تجربة إستخدامه.

التغييرات التي ظهرت في تحديث VLC الجديد تحت رقم 3.2 ونسخته التجريبية الأولى ليس من السهل ملاحظتها لأنك فالعادة لا تمضي وقتاً طويلاً تنظر إلى واجهة البرنامج، ولكن أهم تغيير في واجهة البرنامج هو الإستغناء عن الخلفية البرتقالية لأزرار التشغيل الخاصة بالبرنامج بالإضافة إلى تغيير مكان إسم ملف الفيديو بدلاً من منتصف الشاشة ليصبح في شريط التشغيل أسفل الشاشة.

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يقدم البرنامج مجموعة متنوعة أيضاً من التحديثات والتغييرات داخل قائمة الإعدادات الخاصة بالبرنامج والخاصة بتشغيل الميديا، ولكن تذكر بأن هذه النسخة لازلت تجريبية ولازلت النسخة التجريبية الأولى لذا يمكنك بسهولة أن تتوقع وجود إختلافات كبيرة بين هذه النسخة والنسخة النهائية التي ستصدر من البرنامج.

أهم الفروق التي جائت في بيان البرنامج الرسمي :

Application: UI redesign, including player and TV browsers ViewModel layer refactoring Subtitles are now saved in the media folder when possible



المصدر.