تكنولوجيا: أول الصور الحية التي تكشف عن هاتف هواوي المرتقب Mate 30 Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت اليوم أول الصور الحية التي تستعرض تصميم هاتف Mate 30 Lite الذي يأتي بتصميم مربع الشكل في الكاميرة الخلفية، مع كاميرة أمامية في ثقب الشاشة.

هاتف Mate 30 Lite هو أحد إصدارات هواوي المرتقبة من سلسلة Mate 30 التي يعلن عنها لاحقاً هذا العام، وقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات TENAA مع بعض المواصفات التي ينطلق بها الهاتف خلال الفترة القادمة.

ومن جديد يظهر الهاتف في تسريبات مصورة حية نشرت عبر Wang Fenji على Weibo، حيث تشير التسريبات إلى أن هاتف Mate 30 Lite سينطلق في بعض الأسواق بعنوان nova 5i Pro.

وتؤكد التسريبات المصورة الحية على مواصفات هاتف Mate 30 Lite الذي يأتي بحجم 6.26 إنش في الشاشة، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، بينما تأتي الكاميرة الخلفية للهاتف بإعدادات رباعية في تصميم مربع الشكل أيضاً، بنفس الإعدادات المميزة لهاتف Mate 20، حيث يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر 8 ميجا بيكسل واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

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أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف Mate 30 Lite رقاقة معالج Kirin 810 التي انطلقت للمرة الأولى في سلسلة nova 5، كما يأتي هذا الإصدار بإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 6 و8 جيجا بايت رام، وأيضاً إختيارين في السعة التخزينية بين 128 و256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3900 mAh.

يذكر أن أحدث الستريبات تشير إلى أن هاتف nova 5i Pro سينطلق رسمياً في مؤتمر يعقد في شهر أغسطس، لذا قد يكون مؤتمر سلسلة Mate 30 خلال شهر أغسطس أو في بداية شهر سبتمبر.

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