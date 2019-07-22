تكنولوجيا: إبسون تعلن عن طرح الطابعة SureColor SC-F6300 بنظام تبخير الأصباغ التي تحتاج إلى قدر قليل من الصيانة‬

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إبسون عن طرح الطابعة SC-F6300 الجديدة بنظام تبخير الأصباغ، مقاس 44 بوصة، والتي تستند إلى النجاح الذي حققه الطراز الأقدم SureColor SCF6200 تقدم الطابعة SC-F6300 إنتاجية محسنة للمستخدم بالإضافة إلى وقت تعطل أقل، وقد تم تطويرها لمنتجي المنسوجات واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي وشركات إنتاج السلع الترويجية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال عملية تثبيت بسيطة وصيانة سهلة من قبل المستخدم بالإضافة إلى مجموعة برامج مجانية تسمح للمستخدم بإدارة كفاءة الطباعة بشكل أفضل.

في هذا الإطار، قال السيد/قال السيد جيروين فان بيم، مدير المبيعات في شركة إبسون الشرق الأوسط وأفريقيا “لا يحتاج إرث شركة إبسون إلى أي تفسير فهو شديد الوضوح، ويسرنا أن نقدم للعملاء حزمة الإنتاج الكاملة والشاملة لتسهيل عملهم وتوفير راحة البال لهم. وقد عملنا أيضًا على ضمان سهولة وبساطة عملية التثبيت والصيانة، إنها بسيطة لدرجة أنها لا تتطلب أي معرفة أو أدوات تخصصية. لدينا ملء الثقة بأننا قمنا بتصميم طابعة بنظام تبخير الأصباغ‏‫ سوف تساعد الشركات على متابعة عملها وفق أقصى درجات الكفاءة وتتطلب الحد الأدنى لتدخل المستخدم”.

تتضمن مجموعة البرامج المضمنة مع SC-F6300: Epson Edge Print RIP وEpson Edge Dashboard Support بما في ذلك ملفات تعريف EMX) وLFP Accounting Tool من إبسون.توفر هذه البرامج والأدوات أكثر مستويات الدعم المناسبة لمساعدة الشركات على العمل بكفاءة أكبر وتحليل التكاليف والربحية بشكل أفضل.

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تساعد جميع التحسينات والميزات الجديدة في تخفيف إجمالي تكلفة الاقتناء لدى المستخدم. وتقلل إمكانية وصول المستخدم وصيانة رأس الطباعة بسهولة من الحاجة إلى الاستعانة بالمهندسين. كما أن الشركات ستتمكن من العمل بأسرع وقت ممكن بفضل بدء التشغيل السهل والجاهز اعتبارًا من وقت استلام المنتج. تقدم بكرة الالتقاط الاختيارية التي تحمل علامة إبسون التجارية المزيد من التحكم في جودة هذه البكرة. وتؤدي المواصفات المحسنة للقطع الرئيسية إلى زيادة عمر المنتج وعائد الاستثمار.

سواء أردت إنتاج ملابس رياضية أو ملابس خفيفة أو هدايا ترويجية أو أكواب أو لوحات ماوس أو علاقات مفاتيح أو أغطية هاتف، فقد تم تصميم SureColor SC-F6300 بحيث تؤدي دورًا أساسيًا في عملية التسليم السلسة لحل شامل ومتكامل للطباعة بالألوان. شركة مصنعة واحدة – حزمة كاملة لطابعة بنظام تبخير الأصباغ.

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