شاشات iPhone ستحصل على معدل تحديث أعلى في العام المقبل لتعزيز سلاسة ومتعة الإستخدام

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من التغييرات الهامة في جهاز iPad Pro نجد توفره على شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. إذا كنت قد جربت هذا الجهاز اللوحي من قبل، فسوف تعرف مدى سلاسة الشاشة ومتعة إستخدامها. نحن على يقين من أنه نتيجة لذلك، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت شركة آبل تفكر في جلب هذه الميزة إلى هواتف iPhone.

حتى الآن، لم تقم الشركة بذلك، ولكن وفقا لتغريدة جديدة من المسرب الصيني الشهير Ice Universe، فيبدو أن شركة آبل تخطط لجلب هذه الميزة إلى هواتف iPhone القادمة في العام 2020. ووفقا للتغريدة، فيبدو أن شركة آبل تجري محادثات مع كل من سامسونج و LG لجلب شاشات 120Hz إلى هواتف iPhone الخاصة بها مع العلم بأنه يمكن لهذه الشاشات التبديل بين معدل التحديث 60Hz و 120Hz.

هذا يبدو منطقيًا للغاية، لأنه على هواتف الأندرويد، يوجد خيار مخفي لتفعيل معدل التحديث العالي للشاشات في بعض الهواتف. ومع ذلك، فإن السبب وراء عدم تقديم هذه الميزة هو أن معدل التحديث العالي يعني إستنزاف أكبر للبطارية، وبالتالي فإن السماح للهاتف بالتبديل بين 60Hz و 120Hz سيوفر توازنًا بين الشاشة السلسة وعمر البطارية.

وبغنى عن القول، فمن الأفضل التعامل مع هذه الشائعات بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، ولكن الشاشات التي تمتاز بمعدل التحديث العالي تبدو وكأنها التقدم المنطقي للأحداث. بعد كل شيء، قامت شركة Razer بذلك بالفعل مع الهاتفين Razer Phone و Razer Phone 2، في حين قامت شركة OnePlus كذلك بتضمين شاشة بمعدل تحديث يبلغ 90Hz في الهاتف OnePlus 7 Pro.

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umu