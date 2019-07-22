نظام Android Q القادم سيتوفر المزيد من المعلومات عن البطارية في السماعات الخاصة بك

فاطمة أيت طالب - دبي - مع تزايد عدد مصنعي الهواتف الذكية الذين قرروا التخلي عن منفذ السماعات 3.5mm في هواتفهم الذكية، فهذا يعني أن المزيد من المستخدمين بدوأ في الإنتقال إلى سماعات الأذن وسماعات الرأس اللاسلكية. لا شك في أن الإتصال اللاسلكي لا يزال موضع ترحيب، ولكن الجانب السلبي هو أنه يتطلب بطارية، مما يعني أنه يجب شحنها بإستمرار، وهو الأمر الذي لا يكون ممكنًا بإستمرار.

ومع ذلك، فإن الخبر السار لمستخدمي الأندرويد هو أنه مع تحديث Android Q القادم، ستبدأ شركة جوجل في عرض تفاصيل أكثر عن عمر البطارية في السماعات اللاسلكية، مما يعني أن الطاقة لن تنفد من السماعات الخاصة بك فجأة، لأن النسبة المئوية ستتيح لك معرفة الوقت المناسب لإعادة شحنها.

ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” مع إستمرار سماعات الرأس اللاسلكية الحقيقية في إكتساب الزخم في السوق، فمن المهم بناء دعم على مستوى النظام لهذه السماعات اللاسلكية. في وقت لاحق من هذا العام، ستتمكن السماعات اللاسلكية الحقيقية المزودة بميزة Fast Pair من بث معلومات البطارية للعلبة والسماعات. يتيح ذلك ميزات مثل فتح وإغلاق إشعارات البطارية والإبلاغ عن مستوى البطارية لكل مكون عبر واجهة المستخدم “.

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بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة جوجل أيضًا بإجراء تغييرات على ميزة Fast Pair، مثل تقديم ميزة ” Find My Device ” في التطبيق والموقع على الويب، مما يسمح للمستخدمين بتعقب الأجهزة المفقودة.