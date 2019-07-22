Huawei ستعرض الهاتف Huawei Mate 20X 5G في الصين يوم 26 يوليو

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن نسخة 5G من الهاتف Huawei Mate 20X في شهر مايو الماضي عندما قامت المملكة المتحدة بإطلاق شبكات الجيل الخامس 5G الخاصة بها. وتم بعد ذلك إطلاق هذا الهاتف في البلدان الأوروبية الأخرى، ولكن قررت شركة Huawei الآن إطلاق هذا الهاتف وطنها الأم. وبدأت شركة Huawei فعلاً الآن بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور حدث الإعلان عن إطلاق الهاتف Huawei Mate 20X 5G في الصين يوم 26 يوليو.

ونظرًا إلى أن هذا الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فنحن نتوقع إعلانًا رسميًا عن إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G بشكل رسمي في الصين، وهي الشبكات التي ينبغي أن تظهر أولاً في المدن الكبرى مثل شنغهاي وبكين وشنتشن. ونحن سنرى من هي شركة الإتصالات الصينية التي ستكون مستعدة بالقدر الكافي لتوفير الجيل الجديد من الشبكات الخلوية لعملائها.

كما يوحي إسمه، فالهاتف Huawei Mate 20X 5G الجديد يستند على الهاتف Huawei Mate 20X الذي أطلقته شركة Huawei في شهر نوفمبر الماضي. الفرق الرئيسي الملحوظ بين الإثنين بخلاف دعم شبكات الجيل الخامس 5G هو إنخفاض سعة البطارية.

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يستخدم الهاتف Huawei Mate 20X 5G المودم Huawei Balong 5000 التابع لشركة Huawei والذي رأيناه من قبل في الهاتف Huawei Mate X القابل للطي، وهو المودم الذي يتوافق بالفعل مع المعالج HiSilicon Kirin 980، ولكن هذا المودم يحتاج إلى المزيد من المساحة داخل الهاتف Huawei Mate 20X 5G، وهذا ما يفسر تقليص سعة بطارية الهاتف من 5000mAh إلى 4200mAh.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Huawei Mate 20X 5G، فينبغي أن تكون مماثلة لمواصفات الهاتف Huawei Mate 20X الحالي، وهذا ما يعني بأنه ينبغي أن يأتي كذلك مع شاشة بحجم 7.2 إنش، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، ومع نفس الكاميرا الخلفية الثلاثية الموجودة في الهاتف Huawei Mate 20 Pro. وفي حالة إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول الهاتف Huawei Mate 20X، فنحن نقترح عليك إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.