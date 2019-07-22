Vivo تكشف لنا عن الصور الترويجية للهاتف Vivo Z5 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي أبلغتنا شركة Vivo أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo Z5 في حدث سيتم عقده بالعاصمة الصينية بكين يوم 31 يوليو. وحتى ذلك الحين، فقد كشف لنا اليوم مدير المنتجات في شركة Vivo عن أولى الصور الترويجية للهاتف Vivo Z5 الجديد، وهي الصور التي تعرض لنا التصميم والألوان التي سيأتي بها هذا الهاتف. كما تلاحظون، فسوف يضم الهاتف Vivo Z5 ثلاث كاميرات في الخلف ستمتاز واحدة منها بدقة 48 ميغابكسل، وسيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة جميلة المظهر، كما أنه سيفتقر لمستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية.

ونظرًا إلى أن الهاتف Vivo Z5 سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD وفقا لما جاء في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فنحن نتوقع أن يضم الهاتف Vivo Z5 مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات في الخلف، فسوف يضم الهاتف كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرتين إضافية بدقة 8 ميغابكسل و2 ميغابكسل على التوالي.

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تكشف هذه الصور أن شركة Vivo تفعل كل ما في وسعها لزيادة قاعدة مستخدمي مساعدها الرقمي Jovi على الرغم من أنه ليس رائدًا من خلال تضمين زرًا خاصًا لهذا المساعد الرقمي في هواتفها الذكية. وبغض النظر عن زر المساعد الرقمي Jovi، فالهاتف Vivo Z5 القادم سيضم كذلك أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل في الجانب المقابل.

يبدو أن الواجهة الخلفية للهاتف Vivo Z5 ستكون مغطاة بالزجاج وستمتاز بثلاث ألوان مختلفة تشمل الأسود والبنفسجي والأزرق.