إطلاق Galaxy Fold قريباً بعد إنتهاء الإختبارات عليه

هاتف Galaxy Fold واحد من أكبر مشاريع سامسونج طموحاً ولكن مع الأسف هو أيضاً واحد من أكبر حالات فشل سامسونج في الفترة الأخيرة.

ولكن يبدو ان العملاق الكوري ليس مستعداً للبقاء في الظلال لفترة طويلة، فبحسب آخر تقرير وتسريب فإن الشركة تخطط لإعادة إطلاق Galaxy Fold مجدداً في شهر أغسطس القادم مع هاتف note 10، تأتينا هذه التقارير من مصادر داخل الشركة قررت ألا تفصح عن أسمائها ومجموعة من خبراء التقنية ومحلليلها.

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وبحسب هذه المصادر فإن الشركة قامت بإعادة تصميم المفصلة الخاصة بـ Galaxy Fold من الصفر واضافت تحسينات على تصميم الشاشة وإختبرت الجهاز بشكل شرس تحت أسوء الظروف، تمكن الجهاز من النجاح في جميع هذه الإختبارات التي وضعته الشركة تحتها.

على أي حال فإن التقارير سابقاً قالت بأن موعد إصدار الهاتف سيكون في يوليو الحالي ولكن يبدو ان هذا الموعد غير منطقي، فمن غير المنطقي أن تقيم الشركة حفلي إطلاق كبيرين والفارق الوحيد بينهما عدة أيام أو شهر لذا فعلى الأغلب سنرى إعادة إطلاق هاتف Fold مجدداً مع Note 10.

المصدر.