اصدار Nokia 6.2 و7.2 قريباً في شهر أغسطس القادم

كانت الشائعات عن هواتف Nokia 6.2 و7.2 موجودة منذ فترة كبيرة ولكن مع الأسف كل هذه الشائعات موجه بشكل أخص ناحية 6.2 ولكن اليوم يظهر تسريب جديد يلمح أن الهاتفين سيتشاركان في موعد الصدور.

فبحسب التسريب والتقارير الجديدة فإن الهاتفين من المفترض ان يصدرا بنهاية شهر اغسطس أو في بداية شهر سبتمبر القادم، ولكن بحسب ماجاء من موقع Nokiapoweruser فإنه على الأغلب سيكون موعد الصدور في شهر أغسطس القادم.

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من الأمور التي تؤكد هذا الموعد أيضاً إسراع شركة HMD في ترخيص مجموعة من الهواتف في الهند وروسيا معاً مما يعطينا إنطباع أن الشركة تفكر في إطلاق الهواتف بشكل متعجل قليلاً ويؤكد موعد صدور أغسطس القادم.

على أي حال شهر أغسطس ليس بعيداً ويمكننا أن ننتظر حتى تظهر الهواتف الجديدة، مواصفات الهواتف ليست معلومة بشكل كبير حتى الآن ولكن الشيء الذي يمكننا أن نتأكد منه هو أنها ستصدر بنظام تشغيل Android One الذي يأتي من جوجل مباشرةً دون أي تعديلات على النظام نفسه.