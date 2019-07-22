تكنولوجيا: vivo تكشف عن أول الصور الرسمية الإعلانية لهاتفها القادم vivo Z5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة vivo مؤتمرها القادم في 31 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف vivo Z5، واليوم نشرت الشركة مجموعة من الصور الإعلانية الرسمية تستعرض فيها تصميم وألوان هاتف vivo Z5 قبل الإعلان الرسمي.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط vivo لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية يأتي برقم V1921A، ومن ثم تأكيد عنوان هذا الإصدار vivo Z5 الذي ينطلق رسمياً في 31 من يوليو الجاري.

واليوم يظهر هاتف vivo Z5 في أول الصور الرسمي التي كشفتها عنها الشركة كجزء من حملة الترويج للهاتف، حيث أستعرضت الصور تصميم وألوان هاتف vivo Z5.

ومن المقرر أن يضم هاتف vivo Z5 ثلاث كاميرات خلفية بمستشعر رئيسي مميز بدقة 48 ميجا بيكسل، أيضاً لا يظهر مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، لذا من المتوقع أن يأتي بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة، كما ينطلق الهاتف وفقاً للصور بثلاثة إختيارات في الألوان.

من جانب أخر كشفت التسريبات السابقة على أن هاتف vivo Z5 يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.38 إنش وجودة عرض Full HD بلس، أيضاً إلى جانب المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية المميز بدقة 48 ميجا بيكسل، يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل و2 ميجا بيكسل في المستشعر الثالث لدعم عمق التصوير.

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أيضاً يظهر في الجانب الأيسر من تصميم الهاتف زر مخصص لمساعد الشركة الإفتراضي Jovi، بينما يأتي في الجانب الأيمن من هاتف vivo Z5 كلاً من أزرار التشغيل وزر التحكم في في مستوى الصوتيات.

هاتف vivo Z5 يأتي بتصميم زجاجي في الجهة الخلفية، كما يتميز بألوان الأسود بلمسات من اللون الأخضر، واللون البنفسجي، إلى جانب اللون الأزرق المتدرج.

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