تكنولوجيا: Asus تعلن رسمياً عن هاتف ROG Phone II بمعدل تحديث 120Hz وبطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus عن إصدارها الثاني من الهواتف المخصصة للألعاب ROG Phone II الذي يأتي بأعلى معدل تحديث في شاشة HDR يصل إلى 120Hz ويضم معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 855 Plus، وبطارية 6000 mAh.

ينطلق هاتف ROG Phone II اليوم من Asus بشاشة تدعم 120Hz 10-bit HDR بأقل تأخر في الإستجابة 1ms، في شاشة AMOLED مميزة بحجم 6.59 إنش، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 1080 في 2340 بيكسل، مع أبعاد 19.5:9، كما تدعم الشاشة نطاق لوني DCI-P3 بنسبة 108%.

وتقدم Asus هذا الإصدار بلانشر Armoury Crate للألعاب، والذي يدعم تخصيص الإعدادات في الألعاب المختلفة، إلى جانب نمط خاص لدعم الهاتف بأعلى آداء في الألعاب، ونمط أخر يعرف بGenie لإدارة الإخطارات، المكالمات المستلمة إلى جانب نسبة السطوع في الشاشة.

وتأتي المكبرات الصوتية الأمامية في هاتف ROG Phone II بتقنية DTS:X Ultra لمحاكاة صوتيات تنتج من قنوات متعددة، كما ترتكز المكبرات الصوتيات على فتحات كبيرة تدعم صوتيات أعلى 2.5 مرة.

ويضم هاتف ROG Phone II اثنان من المحركات التي تدعم الإهتزازات في الألعاب، حيث يأتي إحداها في الجزء الأيمن من الهاتف بينما يأتي الأخر في الجزء الأيسر، كما تم خفض نسبة تأخر الإستجابة في المحركات إلى 20ms.

من جانب أخر يأتي هاتف ROG Phone II بمدخل 3.5مم للسماعات، كما يضم أربعة من الميكروفونات تدعم صوتيات واضحة، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 24 ميجا بيكسل، مع تحسينات في ميزة تصوير مساحة أكبر، ويدعم الهاتف أيضاً هوائيات antenna بإستجابة سريعة، مع إتصال سريع في تقنية Wi-Fi لدعم بث مميز للألعاب.

كما تم تحسين آداء هاتف Asus ROG Phone II بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 855 Plus مع كرت الشاشة Adreno 640 تقدم 675MHz بتعزيز للآداء بنسبة 15%، مع تحسينات في آداء المعالح بنسبة 4%.

وفي تقنية التبريد تدعم Asus هاتفها الجديد Asus ROG Phone II بفتحات تهوية تمنع الإختناق الحراري في الهاتف، والتي تدفع الحرارة عبر غرفة التبخير إلى فتحات خارجية.

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وتقدم Asus في محتوى الصندوق الجيل الثاني من AeroActive Cooler II مع آداء بضوضاء أقل حتى 4 مرات 24 ديسيبل، مع ميزة تبريد الهواء في الهاتف من 5 درجة إلى 4 درجات، كما يعمل المبرد كوحدة لتثبيت الهاتف وإستخدام وحدات التحكم في الألعاب اللاسلكية.

أيضاً من بين الإكسسورات المقدمة من Asus لهاتف ROG Phone II وحدة ROG Kunai التي تحاكي وحدة التحكم في الألعاب Switch بتصميم يدعم الإتصال بالهاتف والتحكم في الألعاب أزرار جانبية، كما يمكن إقتران جهتي الوحدة للتحكم في الألعاب عند بعد بالإتصال اللاسلكي.

كما يدعم الهاتف الإقتران بأجهزة التلفاز ونقل الصورة والتحكم في الألعاب على شاشة التلفاز عن بعد بإستخدام وحدات التحكم اللاسلكية.

هاتف Asus ROG Phone II يضم بطارية بقدرة 6000 mAh، لدعم عمر شحن يصل إلى 7 ساعات في ألعاب PUBG، كما يدعم البطارية شاحن HyperCharge بقدرة 30W مع تقنية الشحن السريع Quick Charge 4.0 .

يذكر أن هاتف Asus ROG Phone II يضم كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بتقنية Quad Bayer، ومستشعر 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 125 درجة.

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