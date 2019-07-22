تقرير جديد يلمح لقدوم الهاتفين Nokia 6.2 و Nokia 7.2 في شهر أغسطس المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا بعض الشائعات المنطقية حول الهاتف Nokia 6.2 في الفترة الماضية، ولكننا لم نسمع أي شيء عن الهاتف Nokia 7.2، ولكننا نعرف شيئًا واحدًا أكيدًا، وهو أنه سيتم الإعلان عن كلا الهاتفين في نفس التاريخ.

تدعي العديد من الشائعات والتقارير حتى الآن أن الهاتفين سيصدران في أواخر شهر أغسطس أو في بداية شهر سبتمبر. ولكن وفقا لموقع NokiaPowerUser، فمن المحتمل أن يحدث ذلك في شهر أغسطس. وبالنظر إلى أن شركة HMD Global Oy قامت بتقديم مجموعة من هواتفها الذكية الجديدة ليتم المصادقة عليها في كل من روسيا والهند، فإن الإعلان في شهر أغسطس لا يبدو مستحيلاً.