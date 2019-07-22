Redmi تشوق لقدوم هاتف ذكي جديد يضم كاميرا بدقة غير مسبوقة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بالكشف عن مستشعر جديد لكاميرات الهواتف الذكية يمتاز بدقة 64 ميغابكسل في شهر مايو الماضي، وفي الأيام الأخيرة من شهر يوليو، أصبحنا نعرف هوية إحدى أوائل الشركات التي ستقوم بإستخدام هذا المستشعر في هواتفها الذكية. الشركة المعنية هنا هي Redmi والتي نشرت بالفعل اليوم صورة تم إلتقاطها على الأرجح بإستخدام هاتفها الذكي المزود بمستشعر 64 ميغابكسل في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

قالت الشركة الفرعية التابعة لشركة Xiaomi أن قطاع الهواتف الذكية دخل رسميًا عصر 64 ميغابكسل، وأنه يتوجب علينا أن نتوقع هاتفًا مزودًا بمستشعر 64 ميغابكسل في المستقبل القريب.

لم توضح الصورة بالتحديد أن المستشعر المستخدم هنا هو مستشعر سامسونج، ولكن بالنظر إلى الجدول الزمني، فمن المحتمل جدًا أن تكون Redmi قد قررت إستخدام المستشعر التابع للشركة الكورية الجنوبية في هاتفها القادم. حتى إذا كانت الهواتف الذكية قادرة على إنتاج صور بدقة 64 ميغابكسل منذ سنوات، فهذه هي المرة الأولى التي يستطيع فيها المستشعر إنتاج صور بمثل هذه التفاصيل.

Advertisements

يستخدم المستشعر الموجود في هاتف Redmi القادم تقنية الدمج Tetracell، وهي التكنولوجيا التي تعمل على دمج البكسلات لتشكيل بكسلات كبيرة الحجم لإلتقاط الصور بدقة 16 ميغابكسل فقط في البيئات المنخفضة الإضاءة. وبطبيعة الحال، من المحتمل أن يكون هناك خيار لإلتقاط الصور بدقة 64 ميغابكسل من خلال إستخدام جميع بكسلات المستشعر، ولكن يوصى بهذا فقط في الإضاءة الجيدة لأنه لا يوفر تفاصيل إضافية مثل وضع التصوير الذي تم فيه دمج البكسلات. نتوقع أيضًا تحسين التركيز التلقائي وفيديوهات FullHD الملتقطة بمعدل 480 إطار في الثانية.

هذا المستشعر سيُفعل أيضًا HDR في الوقت الفعلي، لذلك نحن على إستعداد للتعامل مع هذا الهاتف بمجرد إطلاقه من قبل العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi.