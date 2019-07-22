الهاتف Huawei Mate 30 Pro يقرر الظهور مجددًا، وهذه المرة في صور مسربة واقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي قمنا برصد الهاتف Huawei Mate 30 Lite على الموقع الرسمي لهيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه ومواصفاته التقنية الكاملة. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم تسريب مجموعة من الصور الواقعية للهاتف Huawei Mate 30 Lite على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. وسيتم إطلاق الهاتف Huawei Mate 30 Lite في الصين تحت إسم Huawei Nova 5i Pro.

هذه الصور المسربة الواقعية الجديدة تؤكد لنا التصميم السابق والذي يشمل الشاشة المزودة بثقب من أجل الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليسرى، والكاميرات الأربعة الموجودة في الوحدة المربعة الشكل على ظهر الهاتف جنبًا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع، فضلا عن النمط المخطط الذي رأيناه سابقًا في سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series.

وبالعودة إلى المعلومات التي تم رصدها سابقًا في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فهي تقول بأن الهاتف Huawei Mate 30 Lite سيضم شاشة IPS LCD بحجم 6.26 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 810، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB.

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وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية كذلك أن الهاتف Huawei Mate 30 Lite سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Huawei Mate 30 Lite سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 3900mAh.

من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro يوم غد الثلاثاء، ولكننا لا نزال نجهل متى ستقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series.