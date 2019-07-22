الإعلان رسميًا عن الهاتف Asus ROG Phone 2 مع تصميم ومواصفات تستهوي عشاق الألعاب

فاطمة أيت طالب - دبي - أعطت الألعاب الشهيرة مثل PURG و Fortnite حياة جديدة للألعاب المحمولة مما دفع المزيد والمزيد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لإصدار هواتفها الذكية الموجهة في المقام الأول للاعبين. قررت شركة Asus بدورها الإنضمام إلى مصاف هذه الشركات أيضا من خلال إعلانها عن الهاتف Asus ROG Phone في العام الماضي. والآن، قررت الشركة التايوانية إزاحة الستار رسميًا عن خليفة هذا الهاتف والذي يحمل إسم Asus ROG Phone 2.

يتمتع الهاتف بمظهر جريء لا يختلف كثيرًا عن مظهر الهاتف Asus ROG Phone الحالي ويأتي مع العديد من الميزات التي تهدف إلى تحسين تجربة الألعاب المحمولة للمستخدمين. هناك ملحقات خاصة مثل مروحة التبريد الخارجية التي يمكن وضعها على ظهر الهاتف، وملحق آخر يمكنه إضافة شاشة ثانية إلى الجهاز.

عندما يتعلق الأمر بالمواصفات، فالهاتف Asus ROG Phone 2 الجديد يضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم والذي يبلغ تردده 2.96GHz. وتقول شركة Asus بأن هذا الهاتف يضم أيضًا شاشة AMOLED بحجم 6.59 إنش وبدقة FullHD تدعم محتوى HDR وتمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz مع معدل إستجابة يبلغ 1ms مع العلم بأنه تدعم أيضا التدرج اللوني الواسع جدًا DCI-P3 مما يعزز دقة ألوان الشاشة.

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قامت شركة Asus بتصميم الهاتف Asus ROG Phone 2 لعشاق الألعاب والمستخدمين العاديين، فقد وفرت الشركة التايوانية للمستخدمين إمكانية إستبدال الواجهة المصممة للاعبين ROG UI بواجهة الأندرويد شبه الخام التي رأيناها في الهاتف Asus Zenfone 6.

كشفت لنا شركة Asus أن هاتفها الجديد سيضم 256GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية، وكشفت لنا كذلك أنها ستشحن الهاتف مع 12GB من الذاكرة العشوائية، ومع مكبرات صوتية مزدوجة في الأمام تدعم تكنولوجيا الصوت DTS:X Ultra، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن شعار ROG فضي في الخلف يحتوي على إضاءة خلفية RGB قابلة للبرمجة.

من المثير للإهتمام أن نجد بأن الهاتف Asus ROG Phone 2 يضم أيضًا ثلاثة منافذ USB Type-C، أحدها في الأسفل حيث تتوقعه وإثنان ملتصقين على اليسار. ترغب شركة Asus في التأكد من المستخدمين يمكنهم الإستمرار في اللعب حتى عندما يكونوا مقترنين دون الحاجة إلى الإهتمام بالكابل أثناء شحن بطارية الهاتف التي تبلغ سعتها 6000mAh والتي تدعم الشحن السريع بقوة 30W مع العلم بأن هذه البطارية قادرة على منحك سبع ساعات من اللعب المتواصل على لعبة PUBG.

كما هو الحال مع الهاتف Asus ROG Phone الأول، فالهاتف Asus ROG Phone 2 الجديد يأتي مع العديد من الملحقات، بما في ذلك مروحة من أجل التبريد، ووحدة التحكم Kunai Gamepad التي تتيح لك تحويل الهاتف Asus ROG Phone 2 إلى جهاز ألعاب محمول مشابه لـ Nintendo Switch مع العلم بأنه يمكن إستخدام هذا الملحق مع ملحق أخر يدعى TwinView Dock II يسمح لك بإستخدام شاشة ثانية حساسة للمس تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبمعدل إستجاب يبلغ 1ms، كما أنه يضم مروحة للتبريد وبطارية إضافية بسعة 5000mAh.

للآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكن تقول شركة Asus بأن الهاتف Asus ROG Phone 2 سيكون متاحا في الربع الثالث من هذا العام.