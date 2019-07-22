Instagram قريباً سيحذرك قبل ايقاف حسابك الشخصي

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Instagram من اكثر المواقع حفاظاً على تطبيق القواعد و القوانين الخاصة به. و كان سرعان ما يتم ايقاف اي حساب يستحق الإيقاف. و في الفترة القادمة هناك تغييرات آتية في الموقع لتحسين استعمال المستخدمين له. ابرزها بانه سيبدأ بتحذير من يقترب حسابه من الإغلاق بسبب المخالفات المختلفة اياً كانت. و هذا من شأنه بالفعل تحسين حالة المستخدمين للموقع. فمنها تتخلص من من يستعملون الموقع بشكل سئ. و منها تراقب حسابك و نشاطك الخاص حتى تضمن الا تخسر حسابك فجأة.

ماذا نعرف عن الجديد في Instagram

سيخبرك الموقع عندما يقوم بحذف اي محتوى خاص بك

سيخبرك الموقع اذا كان حسابك على وشك التعطيل بسبب المخالفات

ستتمكن من تقديم استئناف خاص بالمحتوى المحذوف او بتعطيل الحساب عن طريق التطبيق لا الموقع فقط

سياسة اغلاق الحسابات قد اتسعت لتشمل تكرار نشر محتوى عنيف في وقت قصير من الزمن

التفاصيل

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يعمل موقع Instagram بالكامل على تغيير سياسات الحظر الخاصة به. لتشمل العديد من المخالفات. بالإضافة الى اعطاء الفرصة للمخالف بالإستئناف عن المخالفة ليبين ان كان الخطأ من الموقع ان لم يكن هذا خطأ المستخدم. يأتي هذا التغيير لمتابعة اتجاه الموقع في تحسين التجربة الخاصة بالموقع بشكل كبير. و للقضاء على ظواهر تنتشر بكثرة على الموقع مثل التنمر الإلكتروني و غير ذلك. و لتحسين جودة المحتوى المرفوع على الموقع بشكل كبير. لتصبح بيئة الموقع بيئة آمنة لأغلب الفئات العمرية التي تستعمل التطبيق

المخالفات التي يقوم Instagram بحظرها

نشر محتوى به مشاهد عنيفة بمختلف الأشكال

نشر محتوى جنسي

نشر محتوى يحتوي على صور تعري لا تناسب الموقع

نشر المحتوى الإباحي

التعليقات المسيئة للأشخاص

بيع مواد محظورة

المحتوى الإرهابي

الإستئناف

فيما يخلص اغلاق الحسابات فدائماً ما كان Instagram يتيح للمستخدمين عمل استئناف خاص بهم يتيح لهم معرفة سبب اغلاق الحساب. و التعليق على هذا السبب و تبرير ان كانوا اخطأوا ام لا. ام ان الخطأ من الموقع نفسه. لكن هذا الإختيار كان متاحاً فقط من خلال الموقع من خلال مركز المساعدة الخاص به. لكن في الفترة القادمة سيصبح هذا الإختيار متاحاً من خلال التطبيق ايضاً لتسهيل الأمر اكثر فأكثر. موقع Instagram يمر بالعديد من التغيرات و سياسة الحظر الأخيرة هي آخر التطورات التي يمر بها الموقع. كنا قد تحدثنا سابقاً عن سياسة منع التنمر الإلكتروني الجديدة من الموقع في موضوع سابق يمكنك قرائته على موقعنا.

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