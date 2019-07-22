تكنولوجيا: Redmi أول الشركات التي تقدم هاتف بمستشعر 64 ميجا بيكسل للأسواق قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت علامة شاومي التجارية Redmi إعلان تشويقي جديد يضم عينات لصور ألتقطتها عدسات هاتفها القادم المميز بكاميرة 64 ميجا بيكسل، الذي ينطلق رسمياً قريباً.

انطلقت الكثير من إصدارات هذا العام من الهواتف الذكية المميزة بكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل، إلا أن شاومي تستعد لدعم إصدار جديد من هواتف علامات Redmi التجارية بترقية جديد مع مستشعر مميز بدقة 64 ميجا بيكسل.

ولقد نشرت Redmi بالفعل إعلان تشويقي مع عينات لصور ألتقطت بكاميرة هاتفها القادم المميزة بدقة 64 ميجا بيكسل، كما أكد Lu Weibing رئيس شركة Redmi في الإعلان التشويقي، على خطط الشركة لإطلاق هذا الإصدار قريباً، لذا Redmi ستكون أول الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد التي تصل بهاتف مميز بمستشعر 64 ميجا بيكسل إلى الأسواق.

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ولقد كشفت عينات الصورة التي نشرت عبر Lu Weibing في Weibo عن تفاصيل واضحة في التصوير حتى عند التكبير بالكاميرة، إلا أن Redmi لم توضح أي تفاصيل أخرى عن هذا الإصدار القادم من الهواتف الذكية.

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