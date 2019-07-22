برنامج التجسس الذي أصاب WhatsApp أصبح بإمكانه الآن التطفل على بيانات الفيسبوك وجوجل وآبل أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت الشركة الإسرائيلية التي تقف وراء إختراق WhatsApp في وقت سابق من هذا الشهر بتطوير تقنية جديدة يمكنها سرقة بيانات المستخدمين من Apple و Google و Facebook و Amazon و Microsoft.

ووفقًا لصحيفة The Financial Times، فيبدو أن شركة NSO Group قامت بتطوير التطبيق الخبيث Pegasus لالتقاط مجموعة أكبر بكثير من المعلومات المخزنة خارج الهاتف في السحابة، مثل السجل الكامل لبيانات موقع الهدف أو الرسائل المؤرشفة أو الصور.

عندما يتم تثبيت الإصدار الجديد من البرنامج الخبيث Pegasus على هاتف الهدف، فهو يحصل على إمكانات جديدة تتمثل في نسخ بيانات اعتماد تسجيل الدخول لمختلف الخدمات مثل Facebook Messenger و Google Cloud و iCloud وغيرها، ثم استخدام خادم منفصل لمحاكاة الهاتف، بما في ذلك موقعه. يقوم هذا الخادم بعد ذلك بمزامنة جميع المعلومات، بما في ذلك الرسائل والصور وتاريخ الموقع، من الجهاز ” المتصل “، ويعيدها إلى مدراء المراقبة.

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يشير التقرير كذلك إلى أن عدد الأشخاص الذين ربما تكون حساباتهم السحابية قد إستهدفت من خلال هذه التقنية الحديثة غير معروف حتى الآن، على الرغم من أنه يبدو أن شركة Q-Cyber الأم التابعة لـ NSO Group قدمت الخدمة لحكومة أوغندا.

تشتهر NSO Group بالعمل مع الحكومات لتثبيت برامج التجسس Pegasus في أجهزة المستهدفين. إنه يتميز بقدرات متطورة لكسر قيد جهاز محمول مصاب أو تعطيله، وتشغيل ميكروفون الهاتف والكاميرا، ومسح رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، وجمع كل أنواع المعلومات الحساسة.

في شهر مايو الماضي، إكتشفت صحيفة The Financial Times ثغرة أمنية في ميزة المحادثات الصوتية على WhatsApp والتي سمحت للمهاجمين بتثبيت البرنامج الخبيث Pegasus في أجهزة مستخدمي الأندرويد و iOS. دفع هذا شركة WhatsApp لإصدار تحديث لتطبيقها على المنصات المذكورة آنفًا لسد تلك الثغرة الأمنية.

في رد على هذا التقرير، صرح المتحدث الرسمي بإسم شركة جوجل بالقول : ” لم نعثر على أي دليل على الوصول غير المصرح به إلى حسابات أو أنظمة Google، ونحن نواصل تحقيقنا. نحن نحمي المستخدمين تلقائيًا من التهديدات الأمنية ونشجعهم على استخدام أدوات مثل Security Checkup، والتحقق على مرحلتين، وبرنامج الحماية المتقدمة الخاص بنا، إذا كانوا يعتقدون أنهم معرضون بدرجة عالية لخطر الهجوم “.