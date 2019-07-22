طقس الاثنين.. معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحر والقاهرة.. والعظمى تسجل 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر.



القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 24 34

الإسكندرية 26 30

بلطيم 25 30

مطروح 23 30

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 25 35

Advertisements

السويس 24 36

العريش 22 31

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 38

مرسى علم 30 39

الفيوم 24 36

بني سويف 24 36

المنيا 25 37

أسيوط 24 36

سوهاج 24 36

قنا 26 37

الأقصر 27 40

أسوان 28 40