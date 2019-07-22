يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر.
القاهرة 25 35
شبين الكوم 24 35
طنطا 24 34
دمنهور 24 34
الإسكندرية 26 30
بلطيم 25 30
مطروح 23 30
بورسعيد 25 31
دمياط 25 31
الزقازيق 25 35
الإسماعيلية 25 35
السويس 24 36
العريش 22 31
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 28 38
مرسى علم 30 39
الفيوم 24 36
بني سويف 24 36
المنيا 25 37
أسيوط 24 36
سوهاج 24 36
قنا 26 37
الأقصر 27 40
أسوان 28 40
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الاثنين.. معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحر والقاهرة.. والعظمى تسجل 35 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.