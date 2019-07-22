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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “specialized” تكشف عن دراجة إلكترونية أنيقة
متابعة-سنيار: كشفت شركة “specialized” النقاب عن “Turbo Creo SL”، وهي دراجة كهربائية أنيقة مع بطارية داخلية مخبأة في إطار الكربون، تزن 11.9 كجم فقط (26.2 رطل)، وتوفر قوة 240 واط بفضل بطارية 380 واط، والتي وضعتها الشركة المصنعة في كاليفورنيا في أسفل الأنبوب.
الدراجة مزودة بمحرك SL 1.1 خفيف الوزن ومتخصص، والذي ينتج طاقة استجابة لمنحنى عزم الدوران الخاص بالراكب، وهذا يكفي لتمكين 80 ميلا (128 كم) من دواسة الوقود المساعدة، ولكن يمكن تمديد موسعات نطاق 160 واط على الدراجة لتمتد تلك المجموعة بمدى 40 ميل (64 كم).
يحتوي المحرك على عداد طاقة مدمج ينقل إلى أي وحدة ANT + مركزية، مع تطبيق هاتف ذكي للتحكم في المهمة لإدارة التوزيع، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين أوضاع eco و sport و turbo help وتسجيل الرحلات ومراقبة عمر البطارية.
تشمل الميزات الأخرى لـ turbo creo SL مكابح قرص هيدروليكي، وشيمانو دورا أس – 11 سرعة، وزوج عجلة CLX 50 مخصص مع إطارات 28 ملم، ويأتي أيضًا مع أحدث خوذة متخصصة لامتصاص الصدمات، والتي توفر حركة رأسية تبلغ 20 مم للمساعدة في تقليل التعثر فوق التضاريس الوعرة.
تعد turbo creo SL النموذج المتطور لعائلة جديدة من الدراجات الكهربائية المتخصصة، وهي طبعة محدودة أنتج منها 250 نسخة ، وتشمل الطرز الأخرى turbo creo SL expert بسعر 9000 دولار، و S-works turbo creo SL بسعر 13500 دولار، وبعد ذلك تأتي نسخة المؤسسين (16،500 دولار) و EVO EVO turbo creo ، مع إطارات 38 مم للمغامرة على الطرق الوعرة بسعر 9000 دولار.
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