كيف تسترجع حساب facebook المفقود من جديد

موقع facebook من اكبر مواقع التواصل الإجتماعي حتى الآن. منذ إطلاقه في فبراير لعام 2004 حتى اليوم و هو صاحب اكبر جاذبية يمكن ان يحصل عليها موقع تواصل اجتماعي على الإطلاق. و الذي تخطى عدد مستخدميه المليار مستخدم. و لكن من المشاكل او من الشكاوى الشائعة على الموقع هي مشكلة فقد الحساب الخاص بك. بعدة طرق. كأن تفقد كلمة المرور الخاصة بك. او ان تجد حسابك معطلاً او محظوراً او ما شابه ذلك؟ فما الحل؟. اكمل القرائة

هناك طريق واحد لإستعادة كلمة المرور. مع اختلاف مسببات فقدانها. يمكن انك فقدتها بسبب نسيانك لكلمة المرور من الأساس. او ان حسابك قد تم اختراقه. على العموم هو حل وحيد يمكنك اتباعه. و هو اتباع خطوات استعادة كلمات المرور الخاصة بـfacebook. لهذا الأمر ستحتاج الى بريدك الإلكتروني المسجل. و الى رقم هاتفك المسجل على الحساب. و الأمر ليس صعباً

1- قم بفتح موقع facebook من متصفح آخر غير الذي تستعمله

2- من شاشة تسجيل الدخول اختر نسيت كلمة المرور؟ او forgotten account

3- اكتب البريد الإلكتروني الخاص بك او رقم الهاتف

4- سيظهر لك حسابك و تظهر لك اختيارات الإستعادة

5- اختر send code via email

6- اضغط Continue

7- في الشاشة الآتية اكتب الكود الذي سيرسل الى بريدك الإلكتروني

8- اضغط Continue

9- اكتب كلمة المرور الجديدة الخاصة بك

10- اضغط Continue

11- اختر Log out of other devices

12- اضغط Continue

13- بهذا الشكل فإن حسابك قد خرج من اي مكان آخر و تضمن انه لا يستعمله غيرك و يمكنك تسجيل الدخول اليه من جديد

في هذه الحالة فإن حلك يكمن في ادارة الموقع نفسها. لن تستطيع تنفيذ اي خطوات على جهازك لحل هذه المشكلة. فيمكنك ارسال بريد الكتروني الى الشركة تخبرهم بمشكلتك بأن حسابك معطل او محذوف. هتاك صيغة جيدة للبريد الإلكتروني يمكنك اتباعها لطلب تفعيل الحساب او اصلاح العطل به لذلك كل ما عليك فعله لحل هذه المشكلة هو ارسال رسالة بريد الكتروني من بريدك الإلكتروني المسجل عليه الحساب الى العنوان [email protected]facebook.com بدون ان تكتب عنوان للرسالة. و تنتظر عدة ايام لكي يردوا عليك. الرد سيكون بأن حسابك قد تم تفعيله. او ان هناك مشكلة بحسابك و سيوضحون اسبابها

Hello .. i have a problem in my facebook when i login it say Your account has been disabled by an administrator i want to know why i am disabled please and when i can login back i hope that you can help me and i thank you for any answer you will give it to me bye