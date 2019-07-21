كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Lumi”…حفاظات ذكية من “بامبرز” وقسم “Google Life Sciences”

متابعة-سنيار: عملت Pampers مع شركة Google الشقيقة لإصدار “حفاض ذكي” يراقب نوم الأطفال وتغذيتهم ونظافتهم، وسط مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية.

سلسلة “Lumi” من بامبرز مزودة بأجهزة استشعار للحركة متصلة في الجزء الأمامي من الحفاظ الذكي، ويأتي مع جهاز مراقبة للطفل، ومخزون عشر أيام من الحفاظات، ويعمل جهاز الاستشعار بالاتصال مع تطبيق لتسجيل بول الطفل والتعرف على أنماطه.

تكتشف المستشعرات أي رطوبة في حفاض الطفل، وإذا تم العثور على البراز أو البول، فإنه يرسل إشعارا تلقائيا إلى تطبيق الهاتف الذكي لأحد الوالدين أو المربية باستخدام تطبيق “Lumi by Pampers”.

يمكن للتطبيق أيضا مراقبة أنماط النوم وعدد المرات التي يقوم فيها الآباء بإطعام أطفالهم والرطوبة ودرجة حرارة غرفة الطفل، ويمكن إعادة تغذية البيانات إلى هاتف ذكي بغض النظر عن مكان وجود المستخدم في العالم.

قامت شركة Procter and Gamble، الشركة الأم لـ Pampers، بتطوير المنتج مع شركة Verily والتي كانت بمثابة قسم Google Life Sciences في Google، وفقا لتقرير Financial Times.

تقول الشركتان إنه سيتم إرسال أي بيانات شخصية إلى الآباء فقط – وسيتم استخدام البيانات الإجمالية لتحسين المنتج.

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تشمل البيانات المجمعة جميع المعلومات المأخوذة من مصادر مختلفة ولكنها لا تشمل المعلومات الخاصة المشتركة مباشرة.

لكن نشطاء الخصوصية أثاروا مخاوف بشأن الكم المتزايد من المعلومات التي تخزنها الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة من حياتنا اليومية.

يأتي المنتج مع العديد من أجهزة الاستشعار القابلة للفصل وجهاز عرض فيديو متصل بشبكة WiFi يتيح للآباء مشاهدة الأطفال وهم نائمون ويلتقطون ملاحظات أساسية.

وتوفر الشركة فرصة التسجيل في قائمة انتظار للحصول على هذا المنتج المتوقع توفره في الأسواق الأميركية خلال فترة الخريف، وستباع حفاظات “Lumi” منفصلة، إلا أن الشركة لم تحدد سعرا لها بعد.