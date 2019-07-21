تكنولوجيا: تسريبات تؤكد تصميم هواتف Pixel 4 بإطار واضح يضم تقنيات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول هواتف عملاق البحث القادمة من سلسلة Pixel 4، وفي أحدث التسريبات المصورة كشف عن شاشة الحماية الخاصة بهاتفي Pixel 4 و Pixel 4 XL، والتي تؤكد على عودة جوجل لتصميم الإطار الواضح في الجزء العلوي من تصميم الهاتف، والذي يضم بعض التقنيات الجديدة من جوجل.

كشف خلال الفترة الماضية عن الكثير من التفاصيل حول مواصفات هاتفي جوجل Pixel 4 XL وPixel 4، وقد جاءت أول الصور الرسمية للهواتف من عملاق البحث، والتي أكدت على تصميم مربع الشكل للكاميرة الخلفية.

أيضاً في الوقت الذي تتجه في الكثير من الشركات لإستبدال الإطار العلوي للشاشة بنتوء أو تصميم منزلق للكاميرة الأمامية أو تصميم ثقب الشاشة، إلا أن التسريبات المصورة التي كشف عنها حتى الآن تؤكد على عودة جوجل لتصميم الإطار الواضح في الشاشة لكن مع تقنيات أكثر في الهاتف.

Advertisements

ومن المقرر أن يضم الإطار العلوي في الشاشة مستشعر الكاميرة الأمامية وسماعة الأذن، مع مستشعرات أخرى، وقطع في الجزء الأيمن من الإطار العلوي، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن هذا القطع يعود إلى كاميرة أمامية مزدوجة، أو تقنية تحاكي FaceID الخاصة بشركة ابل.

وتشير بعض التوقعات الأخرى إلى أن الإطار العلوي في هواتف Pixel 4 XL وPixel 4 سيضم تقنية جديدة للتحكم في الهاتف بالتلويح، وهي التقنية التي عرفت سابقاً في مشروع جوجل Soli الذي تم إعتماده بالفعل من وكالة FCC خلال الفترة الماضية.

المصدر

اعلان

