فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن فشلت بطاقات RTX في تحقيق المبيعات التي تطلعت لها شركة Nvidia، بدأت الشركة استراتيجية جديدة تضمنت إطلاق بطاقات 16xx بمعمارية Turing و لكن دون مزايا Ray Tracing لتخفيض الأسعار و كلفة التصنيع، و كذلك لجأت إلى إنتاج بطاقات Super المُحسنة من البطاقات الحالية RTX 2060 و RTX 2070 و RTX 2080 من أجل زيادة جاذبيتها للمُستخدمين.
بطاقات RTX 2060 Super و RTX 2070 Super باتت متوفرة بالفعل و ها قد حان الدور على بطاقة GeForce RTX 2080 SUPER القوية، و التي يُفترض أن تنطلق بسعر 700$ في الأسواق أي أقل بفارق 100% من سعر إطلاق البطاقة الأصلية مع تقديم أداءٍ أفضل في ذات الوقت. و من خلال اختبار أداءٍ مسرب تفوقت بطاقة GeForce RTX 2080 SUPER في الأداء على شقيقتها بنسبة 7.5% في لعبة Final Fantasy XV على الحاسب الشخصي.
من المتوقع صدور البطاقة في الأسواق في 23 يوليو الحالي، أي بعد يومين من الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب اختبارات الأداء لبطاقة الرسوم القادمة GeForce RTX 2080 SUPER و النتائج ممتازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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