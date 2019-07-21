تسريب اختبارات الأداء لبطاقة الرسوم القادمة GeForce RTX 2080 SUPER و النتائج ممتازة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن فشلت بطاقات RTX في تحقيق المبيعات التي تطلعت لها شركة Nvidia، بدأت الشركة استراتيجية جديدة تضمنت إطلاق بطاقات 16xx بمعمارية Turing و لكن دون مزايا Ray Tracing لتخفيض الأسعار و كلفة التصنيع، و كذلك لجأت إلى إنتاج بطاقات Super المُحسنة من البطاقات الحالية RTX 2060 و RTX 2070 و RTX 2080 من أجل زيادة جاذبيتها للمُستخدمين.

بطاقات RTX 2060 Super و RTX 2070 Super باتت متوفرة بالفعل و ها قد حان الدور على بطاقة GeForce RTX 2080 SUPER القوية، و التي يُفترض أن تنطلق بسعر 700$ في الأسواق أي أقل بفارق 100% من سعر إطلاق البطاقة الأصلية مع تقديم أداءٍ أفضل في ذات الوقت. و من خلال اختبار أداءٍ مسرب تفوقت بطاقة GeForce RTX 2080 SUPER في الأداء على شقيقتها بنسبة 7.5% في لعبة Final Fantasy XV على الحاسب الشخصي.

من المتوقع صدور البطاقة في الأسواق في 23 يوليو الحالي، أي بعد يومين من الآن.