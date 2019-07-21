فيلم Detective Pikachu بات الأكثر نجاحاً في تاريخ الأفلام المبنية على ألعاب الفيديو

فاطمة أيت طالب - دبي - نجاحات ضخمة يُحققها فيلم المُحقق بيكاتشو، بيكاتشو أشهر الشخصيات على الإطلاق من سلسلة البوكيمون ذائعة الشعبية عالمياً. بعد أرقام الأسابيع الماضية على شباك التذاكر في مختلف الدول العالمية فإن الفيلم قد بات الأنجح و الأكثر تحقيقاً للعائدات في تاريخ أفلام السينما المبنية على سلسلة ألعاب.

و قد تجاوزت عائدات الفيلم عالمياً 436 مليون دولار حتى 14 يوليو الحالي، منها 143.3 مليون دولار تم تحقيقها في الولايات المتحدة الأمريكية، و بذلك تفوق الفيلم على أعمال أخرى مثل Tomb Raider و Rampage و حتى فيلم Warcraft الذي حقق نجاحاً ضخماً في الصين، و قد أمسى الفيلم بذلك أنجح الأفلام المبنية على سلسلة ألعاب فيديو في التاريخ.