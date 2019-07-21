Nintendo تُعلن عن نسخة جديدة من جهاز Switch الحالي تملك عمراً أطول للبطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Nintendo اليابانية عن نُسخة مُحسنة من جهازها الهجين Switch الذي يحقق نجاحات كبيرة حول العالم، و الذي تمكن من بيع نحو 35 مليون وحدة في الأسواق منذ صدوره في مارس 2017.

الشركة ستقوم بإصدار نُسخة محسنة من الجهاز الحالي في شهر أغسطس القادم، الاختلاف الأساسي بين هذه النسخة و الحالية يكمن في عمر البطارية و التي ستعمل الآن حتى 4.5 إلى 9 ساعات، عوضاً عن 2.5 إلى 6 ساعات، و يأتي هذا بفضل تصغير رقاقة Nvidia Tegra X1 الموجودة في الجهاز، و التي أتت بحجم 20 نانومتر في الأصل، و من المُرجح أن هذا الجهاز يحتوي على ذات الرقاقة الأصغر حجماً و التي سيتم استعمالها أيضاً في الجهاز المحمول Switch Lite.

و بالطبع فإن تصغير دقة التصنيع يسمح بزيادة عدد الترانزستورات و بالتالي تقليل الكهرباء اللازمة لأداء نفس العمليات الحسابية، مما يؤدي بالتالي إلى تحسين عمر البطارية.