العديد من التفاصيل الإضافية حول منصة Google Stadia

فاطمة أيت طالب - دبي - Google Stadia هي المنصة القادمة من شركة Google الأمريكية لبث الألعاب سحابياً، و ستُتيح هذه المنصة إمكانية بثّ الألعاب مجاناً في الخدمة الأساسية (و شراء الألعاب بصورة منفصلة) و مقابل 10$ شهرياً للخدمة الاحترافية التي تسمح بالبث حتى دقة 4K و تُقدم ألعاب مجانية و خصومات للمُشتركين.
Google قامت بمشاركة المزيد من التفاصيل حول المنصة من خلال أسئلة و أجوبة على شبكة Reddit الشهيرة:
– سيكون بمقدور اللاعبين تحميل ملفات اللعبة (metadata) بما يتضمن ملفات التخزين إن رغبوا في ذلك.
– Stadia ستوفر إمكانية إدارة قوائم الإصدقاء، تشكيل المجموعات (parties) و استعمال نظام دردشة صوتية مُدمج في المنصة.
-أداة التحكم لا تدعم سماعات البلوتوث حالياً.
– سيكون هناك نظام للمكافآت (Achievements) إلا أنها لن تتوفر مع الإطلاق.
– ستتم إضافة إمكانية مشاركة المشتريات مع أفراد العائلة في العام القادم.
– لعبة Destiny 2 ستتوفر مجاناً لمُشتركي Pro و سيكون هناك لعبة مجانية شهرياً.
– Google تدعم اللعب المشترك مع المنصات الأخرى و التقدم المُشترك و الأمر يعتمد على الناشرين في نهاية المطاف.
– لا دعم لتعديلات اللاعبين حالياً (mods).
Google Stadia تنطلق في نوفمبر القادم.
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