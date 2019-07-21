العديد من التفاصيل الإضافية حول منصة Google Stadia

فاطمة أيت طالب - دبي - Google Stadia هي المنصة القادمة من شركة Google الأمريكية لبث الألعاب سحابياً، و ستُتيح هذه المنصة إمكانية بثّ الألعاب مجاناً في الخدمة الأساسية (و شراء الألعاب بصورة منفصلة) و مقابل 10$ شهرياً للخدمة الاحترافية التي تسمح بالبث حتى دقة 4K و تُقدم ألعاب مجانية و خصومات للمُشتركين.

Google قامت بمشاركة المزيد من التفاصيل حول المنصة من خلال أسئلة و أجوبة على شبكة Reddit الشهيرة:

– سيكون بمقدور اللاعبين تحميل ملفات اللعبة (metadata) بما يتضمن ملفات التخزين إن رغبوا في ذلك.

– Stadia ستوفر إمكانية إدارة قوائم الإصدقاء، تشكيل المجموعات (parties) و استعمال نظام دردشة صوتية مُدمج في المنصة.

-أداة التحكم لا تدعم سماعات البلوتوث حالياً.

– سيكون هناك نظام للمكافآت (Achievements) إلا أنها لن تتوفر مع الإطلاق.

– ستتم إضافة إمكانية مشاركة المشتريات مع أفراد العائلة في العام القادم.

– لعبة Destiny 2 ستتوفر مجاناً لمُشتركي Pro و سيكون هناك لعبة مجانية شهرياً.

– Google تدعم اللعب المشترك مع المنصات الأخرى و التقدم المُشترك و الأمر يعتمد على الناشرين في نهاية المطاف.

– لا دعم لتعديلات اللاعبين حالياً (mods).

Google Stadia تنطلق في نوفمبر القادم.