تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق هاتف أخر مميز بتصميم صدفي قابل للطي في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد نشر اليوم عبر DigiTimes، أشير إلى أن أحد موردي سامسونج قد أكد على تطوير العملاق الكوري هاتف قابل للطي بتصميم الصدفة، كما أكد التقرير على أن هذا الإصدار سينطلق رسمياً في 2020.

لا شك أن الإصدارات الأولى من الهواتف القابلة للطي لم تنجح في الوصول إلى الأسواق حتى الآن نظراً للمشاكل التي واجهت سامسونج بشكل خاص في وحدات المعاينة من هاتف Galaxy Fold، وحرص هواوي على التأكد من كفاءة التصميم والآداء في هاتف Mate X قبل الإطلاق الرسمي إلى الأسواق.

ومع تأخر إطلاق إصدار سامسونج الأول من الهواتف القابلة للطي إلى الأسواق، إلا أن العملاق الكوري لم تتوقف عن تطوير إصدار أخر بتصميم جديد يقدم للأسواق في 2020.

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ويأتي الإصدار الجديد الذي يتم تطويره وفقاً لتسريبات جاءت عبر موردي سامسونج بتصميم على شكل صدفة بإطار قابل للطي، حيث من المقرر أن يكون الإصدار الثالث من هذه الفئة في الأسواق بعد إطلاق كلاً من هاتفي Galaxy Fold و Mate X.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف سامسونج الذي يأتي العام المقبل بتصميم clamshell يتميز بحجم شاشة 6.7 إنش، ومن المقرر أن يدعم الشاشة الخارجية عند طي الإطار عرض الإشعارات والإخطارات الهامة.

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