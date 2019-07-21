تكنولوجيا: Honor تستعد للإعلان الرسمي عن سوارة Honor Band 5 في 23 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Honor التجارية لكشف النقاب عن هواتف Honor 9X في مؤتمر يعقد في 23 من يوليو، كما نشرت العملاق الصيني إعلان تشويقي تؤكد من خلاله على خططها للإعلان عن سوارة Honor Band 5 خلال فعاليات المؤتمر.

بعد نشر بعض الإعلانات التشويقية حول سوارة Honor Band 5 القادمة خلال الفترة الماضية، أكدت شركة Honor على موعد الإعلان الرسمي عن السوارة في 23 من يوليو في مؤتمر Honor 9X الذي يقام في بكين.

ولقد رصدت السوارة الذكية في قوائم هواوي للحجز المسبق، حيث من المقرر أن تقدم هواوي سماعة Honor AM115 في عرض مجاني لعدد 500 من طلبات الحجز الأولى لسوارة Honor Band 5 الذكية.

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ولقد ظهرت سوارة Honor Band 5 الذكية في الإعلان التشويقي بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، الأزرق إلى جانب الوردي، كما ظهرت السوارة الجديدة بنفس لغة التصميم المميز للإصدار السابق مع شاشة ملونة وزر دائري للتحكم في السوارة، كما تدعم السوارة نفس المميزات في رصد معدل ضربات القلب، مع متابعة نشاط المستخدم وأيضاً قياس معدل الدم.

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