فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها شركة Huawei الصينية و التحديات من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الشركة على ما يبدو تتوقع أن تُحقق نجاحاً كاسحاً في العام الحالي، و قد أكّد رئيس الشركة Ren Zhengfei أنها تتوقع أن تشحن 270 مليون هاتف ذكي في الأسواق. لو حصل هذا، فستتمكن Huawei من شحن 70 مليون هاتف إضافي عما قامت بشحنه في العام الماضي 2018، و الذي باعت فيه الشركة حوالي 200 مليون هاتف.
و يُذكر بأن شركة Samsung الكورية قد تمكنت من شحن قرابة 300 مليون هاتف في العام الماضي، هذا يعني أن Huawei قد تقترب منها بدرجة حميمة هذا العام، و قد تتفوق عليها في العام القادم 2020 إذا استمر نسق مبيعاتها بالنمو.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم التحديات: Huawei تتوقع بيع 270 مليون هاتف ذكي هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.