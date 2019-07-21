رغم التحديات: Huawei تتوقع بيع 270 مليون هاتف ذكي هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها شركة Huawei الصينية و التحديات من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الشركة على ما يبدو تتوقع أن تُحقق نجاحاً كاسحاً في العام الحالي، و قد أكّد رئيس الشركة Ren Zhengfei أنها تتوقع أن تشحن 270 مليون هاتف ذكي في الأسواق. لو حصل هذا، فستتمكن Huawei من شحن 70 مليون هاتف إضافي عما قامت بشحنه في العام الماضي 2018، و الذي باعت فيه الشركة حوالي 200 مليون هاتف.

و يُذكر بأن شركة Samsung الكورية قد تمكنت من شحن قرابة 300 مليون هاتف في العام الماضي، هذا يعني أن Huawei قد تقترب منها بدرجة حميمة هذا العام، و قد تتفوق عليها في العام القادم 2020 إذا استمر نسق مبيعاتها بالنمو.