Dr. Mario World تتجاوز 5 مليون عملية تحميل خلال أسبوعها الأول على الأجهزة الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت لعبة الألغاز دكتور ماريو مشوارها للمرة الأولى على جهاز ننتندو المنزلي بقوة 8-بت جهاز العائلة، و قد حققت نجاحاً كبيراً آنذاك. Dr. Mario World هي أحدث العناوين من هذه السلسلة الفرعية من سلسلة ألعاب سوبر ماريو، و قد صدرت بالفعل على الأجهزة الذكية.
وكالة Sensor Tower أكدت ضمن تقديراتها أن اللعبة قد تم تحميلها أكثر من 5 مليون مرة خلال الأسبوع الأول من توفرها عالمياً، و هي بذلك رابع أضخم إطلاق للعبة من ألعاب ننتندو على الهواتف الذكية، خلف Animal Crossing: Pocket Camp التي تم تحميلها 14.8 مليون مرة في نفس الفترة الزمنية، و من ثم كل من سوبر ماريو رن و فاير امبلم هيروز.
و يُذكر أن فاير امبلم هيروز ما زالت أنجح عناوين ننتندو على الأجهزة الذكية من ناحية تحقيق العائدات حتى الآن.
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