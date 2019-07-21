تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Honor تستعرض فيه تقنية التصوير الليلي في هاتف 9X Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت مجموعة من عينات الصور التي ألتقطتها عدسات هاتف Honor المرتقب 9X Pro، كما نشرت Honor إعلان تشويقي تؤكد من خلاله على كفاءة التصوير في الإضاءة المنخفضة بكاميرة هاتفها القادم 9X Pro.

أيام تفصلنا عن الإعلان الرسمي عن هاتفي Honor 9X Pro وHonor 9X، ومن جديد تقدم العملاق الصيني مزيد من الإعلانات التشويقية التي تشير فيها إلى أفضل المميزات المقدمة في الإصدارات الجديدة.

وفي أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت إستعرضت Honor نمط التصوير الليلي في هاتف Honor 9X Pro، كما كشف عن مجموعة من نماذج التصوير بكاميرة هاتف Honor 9X Pro في الإضاءة المنخفضة أو بالنمط الليلي.

ولقد أكدت الإعلانات التشويقية التي نشرت على Weibo على كفاءة التصوير بالكاميرة الثلاثية في الإضاءة المنخفضة بالنمط الليلي، كما أوضحت عينات الصور أن كاميرة هاتف Honor 9X Pro تدعم أفضل آداء في التصوير الليلي مع أدق تفاصيل.

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أيضاً من المقرر أن تعمل تقنية النمط الليلي في هواتف Honor 9X على دمج أكثر من إطار في لقطة واحدة لدعم أدق وأوضح تفاصيل في الصور، مع أقل تشويش، وتعزيز أفضل للألوان.

يذكر أن هواوي تقدم في كلاً من هاتفي Honor 9X Pro و Honor 9X بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر 2 ميجا بيكسل، بينما يضم هاتف Honor 9X Pro مستشعر ثالث بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يدعم كلا الهاتفين رقاقة معالج Kirin 810، وشاشة LCD بحجم 6.59 إنش، مع جودة عرض Full HD بلس، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية المنبثقة في كلا الهاتفين بمستشعر 24 ميجا بيكسل، لذا نترقب مؤتمر هواوي في 23 من يوليو.

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