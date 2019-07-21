Microsoft تقدم تقريرها للربع الأخير من العام المالي 2019 و تُعلن عن نتائج قياسية

فاطمة أيت طالب - دبي - قدمت شركة مايكروسوفت الأمريكية تقريرها المالي للربع الأخير من العام الحالي و الذي انتهى في يونيو 2019، و هذا لأن عام شركة مايكروسوفت المالي ينتهي في الصيف و ليس في الربيع مثل العديد من الشركات الأخرى، و قد بدأ العام المالي الجديد بالفعل من 1 يوليو.

خلال الربع الماضي وصلت عائدات شركة مايكروسوفت إلى 33.7 مليار دولار، و ذلك في زيادة مقدارها 12% عما تم تحقيقه في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي. الأرباح التشغيلية وصلت إلى 12.4 مليار دولار و ذلك بزيادة سنوية وصلت إلى 20%، أما صافي الأرباح فقد وصل إلى 8.87 مليار دولار و هي نتائج مالية قياسية لشركة مايكروسوفت.

و ارتفعت عائدات مايكروسوفت Office بالإضافة إلى عائدات LinkedIn، فيما تراجعت عائدات عتاد الإكس بوكس بنسبة 48% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب تراجع مبيعات الأجهزة، فيما تراجعت عائدات الخدمات و البرمجيات للإكس بوكس بنسبة 3% فحسب. و وصل عدد مشتركي خدمة Xbox Live إلى 65 مليوناً. أما عائدات قسم السحابة فقد وصلت إلى 11.4 مليار دولار و ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 19%.