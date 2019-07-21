فاطمة أيت طالب - دبي - قدمت شركة مايكروسوفت الأمريكية تقريرها المالي للربع الأخير من العام الحالي و الذي انتهى في يونيو 2019، و هذا لأن عام شركة مايكروسوفت المالي ينتهي في الصيف و ليس في الربيع مثل العديد من الشركات الأخرى، و قد بدأ العام المالي الجديد بالفعل من 1 يوليو.
خلال الربع الماضي وصلت عائدات شركة مايكروسوفت إلى 33.7 مليار دولار، و ذلك في زيادة مقدارها 12% عما تم تحقيقه في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي. الأرباح التشغيلية وصلت إلى 12.4 مليار دولار و ذلك بزيادة سنوية وصلت إلى 20%، أما صافي الأرباح فقد وصل إلى 8.87 مليار دولار و هي نتائج مالية قياسية لشركة مايكروسوفت.
و ارتفعت عائدات مايكروسوفت Office بالإضافة إلى عائدات LinkedIn، فيما تراجعت عائدات عتاد الإكس بوكس بنسبة 48% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب تراجع مبيعات الأجهزة، فيما تراجعت عائدات الخدمات و البرمجيات للإكس بوكس بنسبة 3% فحسب. و وصل عدد مشتركي خدمة Xbox Live إلى 65 مليوناً. أما عائدات قسم السحابة فقد وصلت إلى 11.4 مليار دولار و ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 19%.
كانت هذه تفاصيل خبر Microsoft تقدم تقريرها للربع الأخير من العام المالي 2019 و تُعلن عن نتائج قياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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