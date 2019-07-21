مُحلل وكالة Wedbush Securities يتوقع أن تُحقق Nintendo أهدافها التجارية هذا العام بفضل Switch Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - في True-gaming الموقع الشقيق لإلكتروني، قمنا بلقاء مع مايكل باكتر مُحلل وكالة Wedbush Securities الأمريكية حول جهاز Nintendo Switch Lite، و هو مُحلل متخصص في التسلية و الترفيه، و طرحنا عليه بعض الأسئلة حول القرار بإصدار هذا الجهاز و الأداء التجاري المتوقع له.

و عندما سألناه عن الزيادة المتوقعة في المبيعات، أخبرنا مايكل باكتر بما يلي:

لقد قمنا بنمذجة زيادة متحفظة في المبيعات، لأن Switch Lite قد يكون من شأنه التأثير على مبيعات الجهاز الأصلي. على أية حال، مع مرور الوقت، أنا أعتقد أن المحمول سيؤدي بصورة استثنائية بمفرده، و ذلك بسبب السعر غير المرتفع و المكتبة الهائلة من الألعاب. أعتقد أن شركة ننتندو ستكون قادرة على بيع 20 مليون جهاز ألعاب بصورة سنوية خلال عدّة أعوام قادمة. Advertisements

أما فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المالية للشركة:

نعم، أعتقد أن تقديم منصة Switch Lite سيؤدي إلى تأكيد وصول ننتندو إلى أهدافها التجارية هذا العام و تجاوُز هذه الأهداف.

مايكل باكتر يتوقع أن تنجح الشركة في تحقيق توقعها ببيع 18 مليون جهاز Switch في هذا العام المالي الذي ينتهي مع نهاية شهر مارس من العام القادم 2020، و أن يتم تجاوز هذا الهدف أيضاً.