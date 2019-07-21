افضل متصفحات مبنية على Chromium لنظام ويندوز Windows 10

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Chromium هي افضل نواة تبني عليها متصفح الآن. افضلهم استجابة. افضل دعم للإضافات المختلفة. مما جعل العديد من الشركات تلجأ الى بناء متصفحاتهم على هذه النواة. من امثال هذه الشركات شركة Google صاحبة النواة اصلاً و شركة Opera و Microsoft. و قد قمنا بتجربة متصفح Edge الجديد المبني على هذه النواة. الذي كان في رأيي من المتصفحات الجيدة جداً. خاصة بدعمه العديد من الإضافات المختلفة سواء من متجر Chrome او من متجر خاص انشأته Microsoft. لكن دعنا لا نتعمق في الحديث عنه. ففي هذا الموضوع افضل المتصفحات المبنية على هذه النواة

افضل المتصفحات المبنية على Chromium

Google Chrome

هذه ستكون مشكلة ان ذكرنا متصفحات مبنية على هذه النواة بدون ان نذكر متصفح Chrome الخاص بشركة Google. افضل متصفح على Windows 10 بالتأكيد. و محب الـRAM. متصفح Chrome هو متصفح رائع جداً. سريع يستغل سرعة الإنترنت بشكل كبير. يدعم العديد من الإضافات المتنوعة. متجر الإضافات الخاص به ملئ بالإضافات المتنوعة. و لكن الميزة الكبرى له التي تجعلني استمر به لفترة طويلة هي التكامل الرائع بين خدمات Google. التزامن الرائع و التكامل الرائع بين الخدمات المختلفة امر هائل من شركة Google. انا استعمل المتصفح على جهاز اللابتوب الخاص بي. اذا اردت زيارة موقع من سجل تصفحي و انا خارج المنزل اقوم بفتحه من الهاتف و فقط. التزامن في حساب Google هو اكثر ما يجعلني متمسكاً بإستعمالي Chrome للأبد

Microsoft Edge

لازلت عند رأيي من ناحيته. النسخة الجديدة المبنية على نواة Chromium جيدة للغاية. بل شبه ممتازة. خفيفة و سريعة. لا تستهلك الكثير من الـRAM. لا تقتل اداء الجهاز. تدعم العديد من الإضافات المتنوعة. سواء من متجر Chrome. او من متجر Microsoft الخاص بالإضافات الخاصة بالمتصفح و بهذه النسخة فحسب. كما انه يعمل بشكل جيد مع كل تطبيقات Chrome و هذا الذي كان يسبب مشكلة مع نسخة Edge العادية. لكنه ليس سيئاً نهائياً.

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Opera

انا احب متصفح Opera ايضاً. سريع ليس بطئ قوي في الأداء. لا يستهلك RAM بشكل عال. له اضافات عديدة مدمجة بداخله كمتصفح. المتصفح بداخله VPN خاص به مما يحسب لـOpera. بالإضافة الى كونه يدعم العديد من المميزات التي ليست موجودة في Chrome و Edge. لكن الميزة القاتلة او الميزة التي تميزه عنهم بشكل كبير هي ميزة My Flow. التي تسمح لك بنقل اي صفحة او رابط انت تستعمله على الكمبيوتر على الموبايل بكل سهولة. هذه ميزة موجودة في Edge و Chrome لكن ليست بهذه السلاسة نهائيا.

Vivaldi Browser

هو متصفح جديد. يعتبر احدث ما في القائمة. لكنه صاحب الإنطباعات الأولى الرائعة. متصفح Vivaldi متصفح قوي به العديد من المزايا المتنوعة. و التخصيصات. كأنه يحمل عنوان البساطة مع الإستخدام العال. هو فعلاً يحقق موازنة عالية بين بساطة الإستعمال مع المزايا العديدة و الكبيرة. فيمكنك من خلاله تخصيص اسماء محركات البحث. تعديل في الشريط الجانبي كما تحب. ميزة التقاط شاشة خاصة به. وضع للقرائة. تطبيق للملاحظات. و غيرها من المزايا

Brave Browser

تحت شعار الخصوصية يأتي هذا المتصفح يبحث عن ايصال المستخدم الى درجة خصوصية عالية بحيث لا يحتاج المستخدم ان يبحث عن مانع للإعلانات او ادوات اضافية تزيد من خصوصيته في التصفح. بشكل طبيعي فإن Brave يعرض لك عدد الإعلانات التي قام بمنعها. و الوقت الذي وفره لك بمنع هذه الإعلانات. Brave متصفح جيد جداً و يحافظ على خصوصيتك بشكل كبير. لذلك فهو في هذه القائمة فقد حقق المطلوب منه كمتصفح. مع وظيفة حماية الخصوصية مما يزيده افضلية.