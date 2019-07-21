تسريبات جديدة لجهاز Google pixel 4 تبين شكل الشاشة بالتفصيل

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google pixel 4 يظهر في تسريبات جديدة من جديد. و لكن على عكس كل المرات السابقة فإن التسريب هذه المرة ليس لظهر الهاتف. و ليس لنسخة حية من الهاتف. بل لشكل الشاشة من الأمام. و للاصقة الحماية الخاصة بالشاشة. تبين الشكل الكامل لشاشة الهاتف مع الحواف. حيث ان الهاتف سيأتي بحواف كبيرة للغاية من الأعلى مع حافة صغيرة سفلية و حواف شبه مختفية على جانبي الهاتف.

ماذا نعرف عن Google pixel 4

التصميم الخلفي الهاتف الذي ظهر في يد العديد من المستخدمين , للتفاصيل

الهاتف يمكن ان يأتي بـ6GB RAM من اجل تحسين الاداء , للتفاصيل

وجود لون اخضر للهاتف ضمن الوان الجهاز , للتفاصيل

تفاصيل الخبر

نشر المسرب الشهير Ice Universe عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي twitter صور تبين شكل الشاشة و الـScreen protector الخاصة بالهاتف تبين لنا حجم الحواف التي سيتمتع بها الهاتف و التي تظهر لنا بأنها كبيرة بشكل واضح من الأعلى. مع وجود الحافة السفلية صغيرة الحجم -بالمقارنة مع الحافة العلوية- لكن الكبيرة في الحجم -بالمقارنة مع تلك الموجودة في هواتف مثل Galaxy S10 و OnePlus 7- مع الحواف الجانبية الشبه صغيرة للغاية. صعبة الرؤية. و تبين لنا الصور اماكن الكاميرات الأمامية و الحساسات الخاصة بالهاتف.

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التغريدة

المختلف في شاشة Google Pixel 4

التسريبات لا تبين لنا فقط الشاشة بأنها شاشة عادية او بأنها لن تحمل شيئاً مختلفاً عن اي هاتف آخر. في الواقع فإن هناك امر مختلف وحيد في الشاشة عن باقي الهواتف. هو مساحة واسعة لأحد الحساسات الخاصة بالهاتف. و الذي يتوقع العديد من الناس بأن هذه الحساسات تابعة لمشروع Project Soli الخاص بشركة Google. و الذي تعمل الشركة على تطويره من عام 2015. المشروع يستعمل الرادار لإكتشاف حركات او ايمائات تحدث قريبة منه. و يبدو ان Google قد احتاجت مساحة واسعة لتستطيع تنفيذ هذا المشروع بداخل الهاتف

الشكل النهائي للهاتف

نشر Steve H.McFly -احد المتخصصين في التصميم. و اظهار التصاميم النهائية للهواتف- عبر حسابه على موقع twitter توقعه للشكل النهائي للهاتف بناء على التسريبات و الصور التي ظهرت لهاتف Google pixel 4. و التي تبين لنا الشكل النهائي للشاشة من الأمام. ترتيب الحساسات و الكاميرات بالأعلى. شكل الهاتف من الخلف و تصميم الكاميرا خلف الهاتف. قد يبدو التصميم النهائي لبعض المستخدمين محبطاً بعض الشئ. لكن في الواقع فهو افضل من تصميم العام السابق في جهاز Pixel 3 XL. فها نحن في انتظار الهاتف