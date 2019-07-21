Switch يتصدر مبيعات العتاد في تقرير NPD للسوق الأمريكي في يونيو 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أصدرت وكالة NPD تقريرها الشهري لمبيعات الأجهزة و الألعاب في السوق الأمريكي لشهر يونيو الفائت، و نجح جهاز Nintendo Switch في انتزاع صدارة المبيعات سواء من ناحية عدد الوحدات المباعة أو من ناحية الإيرادات. و قد تراجعت مبيعات العتاد بنسبة 33% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث كان جهاز ننتندو سويتش هو الجهاز الوحيد الذي تمكن من تحقيق النمو في السوق هذا العام.

و وصلت مبيعات السوق إلى 959 مليون دولار متراجعة بنسبة 13% عن نفس الفترة من العام الماضي، أما الإنفاق على العتاد فقد وصل إلى 235 مليون دولار، كما بلغ حجم الإنفاق على الألعاب 386 مليون دولار، و أخيراً فقد تم إنفاق 338 مليون دولار على الإكسسوارات و بتراجع وصلت نسبته 7% مقارنة مع يونيو 2018. أداة التحكم Dualshock 4 هي الأكثر مبيعاً هذا الشهر و ما زالت الإكسسوار الأكثر مبيعاً هذا العام.

و فيما يتعلق بمبيعات الألعاب، فقد نجحت Super Mario Maker 2 في اعتلاء صدارة المبيعات رغم صدورها في 28 يونيو، و مع أن NPD لا ترصد سوى مبيعات المتاجر فحسب لألعاب شركة ننتندو دون احتساب المبيعات الرقمية.