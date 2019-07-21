فاطمة أيت طالب - دبي - أصدرت وكالة NPD تقريرها الشهري لمبيعات الأجهزة و الألعاب في السوق الأمريكي لشهر يونيو الفائت، و نجح جهاز Nintendo Switch في انتزاع صدارة المبيعات سواء من ناحية عدد الوحدات المباعة أو من ناحية الإيرادات. و قد تراجعت مبيعات العتاد بنسبة 33% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث كان جهاز ننتندو سويتش هو الجهاز الوحيد الذي تمكن من تحقيق النمو في السوق هذا العام.
و وصلت مبيعات السوق إلى 959 مليون دولار متراجعة بنسبة 13% عن نفس الفترة من العام الماضي، أما الإنفاق على العتاد فقد وصل إلى 235 مليون دولار، كما بلغ حجم الإنفاق على الألعاب 386 مليون دولار، و أخيراً فقد تم إنفاق 338 مليون دولار على الإكسسوارات و بتراجع وصلت نسبته 7% مقارنة مع يونيو 2018. أداة التحكم Dualshock 4 هي الأكثر مبيعاً هذا الشهر و ما زالت الإكسسوار الأكثر مبيعاً هذا العام.
و فيما يتعلق بمبيعات الألعاب، فقد نجحت Super Mario Maker 2 في اعتلاء صدارة المبيعات رغم صدورها في 28 يونيو، و مع أن NPD لا ترصد سوى مبيعات المتاجر فحسب لألعاب شركة ننتندو دون احتساب المبيعات الرقمية.
Super Mario Maker 2*
Crash Team Racing: Nitro Fueled
Mortal Kombat 11
Grand Theft Auto V
Minecraft***
Super Smash Bros. Ultimate*
Marvel’s Spider-Man
NBA 2K19
Mario Kart 8*
Days Gone
كانت هذه تفاصيل خبر Switch يتصدر مبيعات العتاد في تقرير NPD للسوق الأمريكي في يونيو 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.