كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Toyota تكشف عن حافلة كهربائية صغيرة مع تصميم مستقبلي من أجل أولمبياد طوكيو 2020

قامت شركة Toyota بالكشف عن حافلة كهربائية صغيرة جديدة تدعى ”Toyota Accessible People Mover” وتمتاز بتصميم مستقبلي.

وتم تصميم هذه الحافلة الكهربائية الصغيرة خصيصًا لنقل الزوار خلال الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو في العام 2020. وهي توفر للموظفين والزوار خيار النقل في الميل الأخير إلى الأماكن والأحداث. في الحقيقة، هذه الحافلة الصغيرة تشبه عربة جولف كبيرة مستقبلية.

وسيتم استخدام هذه الحافلات الكهربائية الصغيرة بعدة طرق، بما في ذلك نقل الرياضيين والموظفين إلى الألعاب، بالإضافة إلى الزوار الذين يعانون من مشاكل في الوصول، والأسر الذين لديهم أطفال صغار، والنساء الحوامل، وغيرهم ممن قد يتعذر عليهم المشي بسهولة أثناء التنقل بين الأماكن. وسيتم استخدام الحافلات الصغير “Toyota Accessible People Mover” خلال الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين.

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وسيتم إطلاق 200 وحدة من هذه الحافلة الصغيرة خلال الألعاب، بما في ذلك المواقع غير المخصصة للأحداث والتي تعد جزءًا رسميًا من الألعاب مثل القرية الأولمبية. وتتميز كل حافلة بمقاعد من ثلاث صفوف، بالإضافة إلى مقاعدة قابلة للطي توفر مساحة للكراسي المتحركة، بحسب موقع إلكتروني.