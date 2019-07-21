الهاتف Galaxy Fold يتخطى جميع الإختبارات بنجاح، وموعد الإطلاق أصبح قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - سيكون شهر أغسطس مزدحمًا بالنسبة لشركة سامسونج، فهي تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series الجديدة في هذا الشهر، فضلا عن الإستعداد لإعادة إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold. نعم، ما قرأته صحيح، فالتقرير الأحدث الذي وردنا اليوم يقول بأن شركة سامسونج تستعد لإعادة إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold.

ووفقا لخبراء في القطاع ومصادر مطلعة على خطط شركة سامسونج لم يتم الكشف عن هويتها، فيبدو أن شركة سامسونج قامت بتجديد المفصل والشاشة وإختبار الهاتف Galaxy Fold، وهي الإختبارات التي نجح هاتف سامسونج القابل للطي الأول في إجتيازها بنجاح. وهناك بعض اللمسات الأخيرة المطلوبة قبل إطلاق الهاتف.

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ومع ذلك، لا يزال من غير المحتمل أن تقوم شركة سامسونج بإعادة إطلاق الهاتف Galaxy Fold في شهر يوليو الجاري، ولكن إذا نظرنا إلى الشائعات الجديدة، فمن المحتمل أن يتم إطلاق الهاتف Galaxy Fold من جديد في شهر أغسطس المقبل، وقد يحدث ذلك بعد إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل. نشك حقًا في أن شركة سامسونج ستكشف عن كلا الهاتفين خلال حدث مشترك.