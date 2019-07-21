دليل جديد يلمح لإقتراب موعد إطلاق الهاتف OnePlus 7 Pro 5G في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف OnePlus 7 Pro 5G متوفر حاليًا فقط في المملكة المتحدة، ولكن يبدو أن هذا الهاتف سيصل قريبًا إلى السوق الصيني لأنه تم رصد هذا الهاتف يحصل على شهادة المصادقة من هيئة CCC الصينية.

وكما يوحي إسمه، فالهاتف OnePlus 7 Pro 5G الجديد يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف OnePlus 7 Pro بإستثناء أنه حصل على مودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G بدلاً من المودم المتوافق مع شبكات 4G فقط. وعلى وجه التحديد، فالهاتف OnePlus 7 Pro 5G الجديد حصل على المودم Qualcomm X50 والذي يعمل جنبًا إلى جنب مع المعالج Snapdragon 855 لتحصل على كل الأشياء الرائعة التي وعدت بها تكنولوجيا 5G.

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بمجرد إطلاقه، سيتنافس الهاتف OnePlus 7 Pro 5G مع Huawei Mate 20X 5G في الصين والمقرر عرضه للبيع هناك إبتداء من 26 يوليو.