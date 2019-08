الهاتف Google Pixel 4 يظهر في صور حاسوبية جديدة، وواقيات الشاشة تؤكد التصميم

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على مجموعة من الصور المسربة التي تجسد لنا كيف سيبدو تصميم الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL القادمين من شركة جوجل. والآن، نحن هنا مع صور حاسوبية جديدة من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Google Pixel 4 الصغير الحجم من كافة الزوايا.

وكما تلاحظون في الصور أدناه، فهذه الصور تكشف لنا بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل لن يضم قطعًا أو ثقبًا في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وإنما سيضم إطار بارزًا بما فيه الكفاية ليضم الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى.

وبالإضافة إلى كل ما قلناه حتى الآن، فهذه الصور الجديدة تكشف لنا كذلك أن الهاتف Google Pixel 4 لن يضم مكبرات الصوت المزدوجة في الواجهة الأمامية على غرار الأجيال السابقة، وإنما سيضم مكبرات الصوت هذه في الجزء السفلي من الهاتف بجانبي منفذ USB Type-C. ونظرًا إلى أن الصورة التي نشرتها جوجل سابقًا والصور التي تم نشرها الآن من قبل Onleaks لا تستعرض لنا مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، فلا شك أن الهاتف Google Pixel 4 سيضم هذا المستشعر في الشاشة على غرار العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم.

الهاتف Google Pixel 4 XL سيضم شاشة بحجم 6.25 إنش، في حين سيضم الهاتف Google Pixel 4 العادي شاشة بحجم يتراوح بين 5.6 إنش و 5.8 إنش. وبغض النظر عن حجم الشاشة، فيبدو أن الهاتف Google Pixel 4 XL سيمتاز بأبعاد تبلغ 160.4 × 75.2 × 8.2 ملمتر، في حين سيمتاز الهاتف Google Pixel 4 بأبعاد تبلغ 147.0 × 68.9 × 8.2 ملمتر.

وبغض عن الصور الحاسوبية التي نشرها OnLeaks، فقد قام المسرب الصيني الشهير Ice Universe اليوم أيضًا بنشر صور واقعية تستعرض لنا واقيات للشاشة مصممة خصيصًا للهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، وهي تضم قطعين من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة وقطع إضافي من أجل مستشعر التعرف على الوجه المتقدم مع العلم بأن هناك أيضًا قطع لسماعة الأذن في الوسط، وقطع عريض غامض في الزاوية العلوية اليمنى.

هذا القطع العريض قد يكون من أجل تقنية Project Soli التي تردد في الفترة الماضية أنها ستشق طريقها للهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL. وفي حالة إذا لم تسمع عن هذه التكنولوجيا من قبل، فهي تكنولوجيا تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع أجهزتهم المحمولة عن طريق الإيماءات في الهواء بفضل هوائيات الرادار المدمجة في الجهاز والتي تقوم بقراءة حركات اليد. في ذلك الوقت، كشفت لنا شركة جوجل أنها تعمل على تضمين هذه التكنولوجيا في ساعة ذكية ومكبر ذكي للصوت، ولكن يبدو أنها تخطط على الأرجح لجلبها إلى هواتفها الذكية أيضًا.

And finally comes your first complete look at the #Google #Pixel4! As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions + #Pixel4 VS #Pixel4XL 5K renders, on behalf of new Partner @igeeksblog -> https://t.co/PiGmSpv4Rj pic.twitter.com/FySTBL818x