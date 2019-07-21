كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “airSniffler” جهاز مراقبة تلوث الهواء قابل للارتداء

متابعة-سنيار: إذا كنت ترغب في الحصول على جهاز مراقبة تلوث الهواء خفيف الوزن ويمكن ارتداؤه، فقد تكون مهتما بـ airSniffler الذي انتقل إلى كيك ستارتر لجمع الأموال اللازمة للمرور إلى مرحلة الإنتاج.

تم تصميم AirSniffler من قبل فريق من المهندسين المقيمين في المملكة المتحدة، والذين يقومون بقياس وتحليل غازات NOX / OX والمركبات العضوية المتطايرة، ودرجة الحرارة المحيطة، والرطوبة النسبية ومستويات الأشعة فوق البنفسجية على مدار 24 ساعة في اليوم.

تم تطويره من قبل فريق يتمتع بخبرة عقود من الزمن، ويعد جهاز airSniffler أصغر جهاز رصد وتنبيه شخصي يمكن ارتداؤه على الإطلاق في العالم.

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جهاز مراقبة تلوث الهواء الذي يمكن ارتداؤه يتوفر للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 30 جنيها إسترلينيا فقط.

وإذا نجحت حملة Kickstarter وتقدمت عمليات التصنيع بسلاسة، فمن المتوقع أن يبدأ التسليم في وقت ما خلال شهر نوفمبر 2019.