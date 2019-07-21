كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “curtiss motorcycles” تكشف عن نموذج دراجة تشبه مسدس

متابعة-سنيار: كشفت شركة الدراجات النارية كورتيس النقاب عن أحدث إضافة لتشكيلتها المتنامية من الدراجات النارية الكهربائية، وهو نموذج يشبه المسدس.

الدراجة من تصميم المصمم الأسطوري JT nesbitt، وهي تتميز بمقعد على شكل زناد، وغلاف مؤطر وحزمة بطارية على شكل رصاصة.

تحتوي هذه العبوات على بطارية 16.8 كيلووات في أسطوانة سفلية، والتي تدور بسرعة 399 فولت ومن المتوقع أن تولد عزم دوران وحشيًا يبلغ 217 حصانا (162 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 147 رطلًا (200 نانومتر) متاحا على الفور.

تتميز الصورة الظلية بالكثير من المساحات المفتوحة، وعلى الأخص بين صندوق البطارية والعمود الفقري للإطار، كما تم تصميم مصابيح الفرامل في الجوانب السفلية من مساند الأرداف.

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وفقا لرئيس مجلس إدارة كورتيس مات رومز، انضم نيسبيت، الذي ربما اشتهر بالدراجات النارية من طراز hellcat، إلى فريق التصميم التابع للشركة في هذا الوقت من العام الماضي، ليبدأ في تصميم وتطوير النموذج البسيط ذو العجلتين من الاستوديو الخاص به في نيو أورليانز.

كما كشفت شركة curtiss مؤخرا عن مفهومها ‘radial v8’ أو طرادها zeus، ويعرض نموذج زيوس الذي تم إعادة تخيله إطارا جديدا للهيكل العظمي مرتكزا على هيكل فريد من نوعه لمجموعة نقل الحركة مستوحى من دراجة نارية غلين كورتيس الأسطورية 1907 v8.

سوف يتم بيعها في عام 2020 مقابل 75000 دولار، وتطلب curtiss أيضا من الأطراف المهتمة شراء الأسهم على wefunder للمساعدة في تسريع عملية التطوير والحصول على النموذج النهائي من الدراجة.