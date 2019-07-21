يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يستمر غد الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد في ساعات النهار لطيف في الليل.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية في الصباح على مناطق من شمال الجمهورية، وأيضاً تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح بعضها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وأيضاً تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 34 والصغرى 25 درجة، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 والصغرى 22 درجة، سوهاج العظمى 38 والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 والصغرى 31 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة على محافظات الوجه البحري... والعظمى بالقاهرة 34 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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