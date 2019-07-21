طريقة استعادة الألعاب المحذوفة من ويندوز 10 دون برامج طرف ثالث

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حسناً هل فكرت يوماً في استعادة الألعاب المحذوفة من على ويندوز 10 الخاص بك؟ بالتأكيد فكرت فيها فأنت بالتأكيد قمت بحذف لعبة أو أكثر عن طريق الخطأ وبالتأكيد أيضاً وجدت نفسك تتوجه بشكل تلقائي ناحية برامج الطرف الثالث وهي البرامج التي تسمح لك باستعادة الملفات المحذوفة.

ولكن ماذا ستقول إن قلت لك بأن هناك طريقيتين لتتمكن من استعادة الألعاب المحذوفة على ويندوز 10 دون الحاجة إلى برامج طرف ثالث؟ بإستخدام نظام الويندوز نفسه دون الحاجة إلى أي برامج أخرى تشتريها أو غيرها.

طريقة استعادة الألعاب المحذوفة على ويندوز 10 :

هذه الطرق تصلح في حالات الحذف البسيط وليس الحذف الكامل أو uninstall من خلال أي برنامج خاص بالويندوز أو برنامج طرف ثالث لذا فإن هذه الطريقة قد لا تصلح مع كل حالات الحذف، إن لم تجد الملف أو اللعبة التي قمت بإزالتها من خلال هذه الطرق سيكون عليك اللجوء إلى برامج الطرف الثالث .

الطريقة الأولى : من خلال سلة المهملات :

الأمر سهل للغاية، هذه الطريقة ستفلح عندما تكون أزلت لعبة عن طريق حذف ملف .exe الخاص بها أو مسحت أي ملف منها بالخطأ.

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توجه إلى سلة المهملات من على سطح المكتب Recycle Bin لتقوم بفتح النافذة الموجودة أمامك بالأسفل

إبحث من خلال الملفات الموجودة أمامك عن ملف اللعبة الخاص بك ثم إضغط عليها بزر الفأرة الأيمن وإضغط استعادة.

الآن بكل سهولة قمت باستعادة ملف اللعبة الذي قمت بإزالته من خلال العودة إلى سلة المهملات الخاصة بنظام ويندوز 10، إن لم تفلح الطريقة قم بتجربة الحل الثاني.

الطريقة الثانية : من خلال ذاكرة الملفات File History :

هذه الطريقة تعتمد على تقنية وخاصية مدمجة في ويندوز 10 ولكنها معقدة أكثر قليلاً، في هذه الطريقة سنحاول أن نستعيد الألعاب المحذوفة من خلال النسخ الإحتياطية التي يحتفظ بها الويندوز بشكل تلقائي لجميع الملفات الموجودة عليه، إن قمت يدوياً بإلغاء خاصية النسخ الإحتياطي التلقائية فإن هذه الطريقة لن تفلح معك .

في البداية توجه إلى متصفح الملفات الخاص بالويندوز ثم التوجه إلى المجلد الذي فقدت منه لعبتك

الآن إضغط بزر الفأرة الأيمن داخل المجلد الذي فقدت منه لعبتك ثم إختيار خصائص Properties

داخل نافذة الخصائص قم بالتوجه إلى Previous Versions مثل الصورة بالأسفل

هنا ستجد أي نسخ سابقة محفوظة أو قام الويندوز بحفظها تلقائياً، قم بإختيار النسخة التي ترغب بها ثم إضغط على استعادة لتعود لمكانها- بالطبع فالصورة بالأعلى لن تجد أي نسخ إحتياطية لأني شخصياً لم أقم بتفعيل خاصية النسخ الإحتياطي التلقائي.